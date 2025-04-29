Каждый второй самарец допускает использование ИИ в медицине

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Число сторонников и критиков применения искусственного интеллекта в медицине остается неизменным на протяжении последних двух лет. Каждый второй респондент приветствует комбинированный подход, когда врач использует ИИ как дополнительный инструмент диагностики, мониторинга состояния больного и назначения лечения.

Такие результаты были получены по итогам исследования сети клиник «Будь Здоров» и страховой компании «Ингосстрах». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

49% самарцев допускают использование ИИ для диагностики заболеваний и назначения лечения: 45% готовы частично довериться технологиям и лишь 4% — полностью.

36% респондентов против использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. Основные аргументы: «ИИ недостаточно развит»; «Человека должен лечить только человек»; «Должна быть ответственность за диагноз и лечение».

Мужчины демонстрируют большее доверие к технологиям ИИ в вопросах своего здоровья: полностью или частично довериться цифровым алгоритмам готовы 59% из них против только 40% среди женщин. Более открыты инновациям респонденты до 35 лет (55%) и граждане с доходом от 100 тысяч рублей (57%).

Рассуждая, кому они отдали бы предпочтение в случае своей болезни, — врачу или цифровому интеллекту — 56% горожан выбрали комбинированный подход, при котором врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент. Ближе такой вариант для мужчин, чем для женщин. Молодежь до 35 лет за союз доктора и машины выступала чаще тех, кто старше (59%).

Традиционному лечению исключительно у врача отдают предпочтение 36% опрошенных, причем это более характерно для женщин и людей старшего возраста. Лишь 6% респондентов готовы полностью доверить свое здоровье компьютерным алгоритмам.

Большинство сторонников технологического прогресса в медицине отмечают: «Человека не надо заменять искусственным разумом, но дать его в помощь — очень даже хорошо»; «Попробовать можно, но доверие — только врачу»

Время проведения: 4—28 марта 2025 года