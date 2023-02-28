Четверть россиян тратят на БАДы более 5 тысяч рублей в месяц

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Свыше половины респондентов (59%) постоянно принимают витамины и другие БАДы на постоянной основе, 31% опрошенных тратят на добавки от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса* онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и международного логистического оператора СДЭК. Лишь каждый пятый принимает витамины и БАДы после предварительной консультации с врачом.

Для чего россияне принимают БАДы. Более трети опрошенных (37%) принимают витамины и добавки в период смены сезонов с целью поддержания и укрепления иммунитета. 29% благодаря добавкам надеются улучшить концентрацию и увеличить бодрость в течение дня. Еще 28% таким образом стараются улучшить свое самочувствие, так как часто ощущают недомогание. Только 18% россиян принимают БАДы, так как это рекомендовал врач.

61% опрошенных принимают рыбий жир и ОМЕГА-3, 57% отдают предпочтение витамину D, еще 50% принимают мультивитаминные комплексы. Также многие россияне восполняют количество витаминов группы В (44%), витамина С (40%) и минералов (38%) в организме.

Россияне далеко не всегда принимают решение о начале курса витаминов и БАДов на основе результатов анализов и рекомендаций врачей. Только 27% опрошенных перед приемом добавок проходят обследование (посещают специалиста и сдают анализы). Еще 30% россиян начинают курс витаминов и БАДов ситуативно, в ряде обстоятельств старт курса продиктован советами врачей, но также нередко опрошенные начинают курс добавок исключительно самостоятельно. 20% респондентов принимают витамины без каких-либо обследований и анализов. 13% ограничиваются исключительно сдачей анализов перед началом курса БАДов.

Эффект от приема добавок. Несмотря на то, что 90% респондентов отметили, что они наблюдали ожидаемый эффект от витаминов и БАДов во время их приема, все равно некоторые опрошенные (12%) сталкивались с рядом побочных эффектов. Однако 88% россиян не заметили у себя никаких отклонений, вызванных приемом витаминов. Тем не менее, перед приемом витаминов и БАДов необходимо консультироваться с врачом.

* Опрос проведен с 1 по 15 февраля. В нем приняли участие свыше 1,2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет изо всех федеральных округов.