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Более 40 000 медработников региона получили единовременные выплаты по инициативе Дмитрия Азарова

7 марта 2022 14:37
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С целью дополнительной поддержки медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки.

С целью дополнительной поддержки медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки, глава региона Дмитрий Азаров​ принял решение премировать медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области и водителей службы скорой медицинской​ помощи. Единовременные выплаты стимулирующего характера получили​ более 40 000 сотрудников накануне праздника.​

Врачи​ получили выплаты в размере​ 10​ 000​ рублей, средний медицинский персонал - 7 000 рублей,​ средний медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи – 8​ 000 рублей, младший медицинский персонал –​ 4​ 000​ рублей, водители службы​ скорой медицинской помощи – 5​ 000 рублей.

"Медработники региона искренне благодарны Дмитрию Игоревичу за то внимание и поддержку, которые им оказывают сегодня. Очень ценно, что глава региона действительно понимает, в каком режиме в период пандемии​ работают врачи и медсестры. Уже второй раз за короткий промежуток времени им оказывают материальную поддержку. 85% всех медработников - это женщины. И конечно, приятно получить выплаты накануне 8 марта", - отметила главный врач Самарской городской больницы 7 Анна Дубасова.

В период распространения штамма "омикрона" с​ повышенной​ нагрузкой работает​ первичное звено здравоохранения, количество амбулаторных пациентов в пик роста заболеваемости​ превышало 100 тысяч.

«Пандемия отражается на работе всех отделений нашей больницы, в том числе​ поликлиники, - рассказала старшая медицинская сестра терапевтического отделения Кинель-Черкасской центральной районной больницы Татьяна​ Астрелина. -​ В условиях распространения нового штамма COVID-19 в разы увеличилось количество амбулаторных пациентов. Мы работаем в напряженных условиях, порой на пределе возможностей. Премии очень своевременны. Несмотря на то, что помогать людям — долг медицинского работника, дополнительная поддержка в это непростое время очень важна для всех нас».

В особых условиях в​ период распространения COVID-19​ продолжают работать инфекционные госпитали. Среди них один из первых госпиталей, который был открыт в регионе в 2020 году, на базе Самарской городской больницы №6.

«С нашего отделения начинается путь пациента в стационаре, - отметила медицинская сестра приемного отделения Самарской городской больницы №6 Татьяна​ Тверитнева:

За прошедшие два года работы в условиях пандемии COVID-19 я получила колоссальный опыт оказания помощи пациентам инфекционного профиля. Конечно, бывает непросто — и физически, и эмоционально. Я всегда чувствую прилив сил, когда от коллег узнаю о том, что пациент, поступивший к нам в тяжелом состоянии, идет на поправку, а затем и выписывается с хорошими показателями. Думаю, социальная поддержка очень важна для сотрудников учреждений здравоохранения. Премии дают ощутить, что о тебе помнят, твою самоотдачу ценят».

 

Фото:  правительство СО

Теги: Дмитрий Азаров

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