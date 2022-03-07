Более 40 000 медработников региона получили единовременные выплаты по инициативе Дмитрия Азарова

С целью дополнительной поддержки медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки, глава региона Дмитрий Азаров принял решение премировать медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области и водителей службы скорой медицинской помощи. Единовременные выплаты стимулирующего характера получили более 40 000 сотрудников накануне праздника.
Врачи получили выплаты в размере 10 000 рублей, средний медицинский персонал - 7 000 рублей, средний медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи – 8 000 рублей, младший медицинский персонал – 4 000 рублей, водители службы скорой медицинской помощи – 5 000 рублей.
"Медработники региона искренне благодарны Дмитрию Игоревичу за то внимание и поддержку, которые им оказывают сегодня. Очень ценно, что глава региона действительно понимает, в каком режиме в период пандемии работают врачи и медсестры. Уже второй раз за короткий промежуток времени им оказывают материальную поддержку. 85% всех медработников - это женщины. И конечно, приятно получить выплаты накануне 8 марта", - отметила главный врач Самарской городской больницы 7 Анна Дубасова.
В период распространения штамма "омикрона" с повышенной нагрузкой работает первичное звено здравоохранения, количество амбулаторных пациентов в пик роста заболеваемости превышало 100 тысяч.
«Пандемия отражается на работе всех отделений нашей больницы, в том числе поликлиники, - рассказала старшая медицинская сестра терапевтического отделения Кинель-Черкасской центральной районной больницы Татьяна Астрелина. - В условиях распространения нового штамма COVID-19 в разы увеличилось количество амбулаторных пациентов. Мы работаем в напряженных условиях, порой на пределе возможностей. Премии очень своевременны. Несмотря на то, что помогать людям — долг медицинского работника, дополнительная поддержка в это непростое время очень важна для всех нас».
В особых условиях в период распространения COVID-19 продолжают работать инфекционные госпитали. Среди них один из первых госпиталей, который был открыт в регионе в 2020 году, на базе Самарской городской больницы №6.
«С нашего отделения начинается путь пациента в стационаре, - отметила медицинская сестра приемного отделения Самарской городской больницы №6 Татьяна Тверитнева:
За прошедшие два года работы в условиях пандемии COVID-19 я получила колоссальный опыт оказания помощи пациентам инфекционного профиля. Конечно, бывает непросто — и физически, и эмоционально. Я всегда чувствую прилив сил, когда от коллег узнаю о том, что пациент, поступивший к нам в тяжелом состоянии, идет на поправку, а затем и выписывается с хорошими показателями. Думаю, социальная поддержка очень важна для сотрудников учреждений здравоохранения. Премии дают ощутить, что о тебе помнят, твою самоотдачу ценят».
Фото: правительство СО