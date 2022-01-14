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46% россиян уверены, что после пандемии к здоровью будут относиться внимательнее

14 января 2022 09:14
113
46% россиян уверены, что после пандемии к здоровью будут относиться внимательнее

46% россиян уверены, что после пандемии к здоровью будут относиться внимательнее, таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение". По данным исследования, более четверти респондентов уверены, что после пандемии российское здравоохранение будет работать лучше, чем до её начала, 16% – что будет работать хуже, а 49% изменений не ждут.

По мнению 14% опрошенных доверие к врачам вырастет. Опрос был проведен 17-19 декабря среди полутора тысяч респондентов от 18 лет и старше в 53 российских регионах методом интервью по месту жительства.

Теги: Опрос

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