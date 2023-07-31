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4 из 10 самарцев метеозависимы

31 июля 2023 14:23
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4 из 10 самарцев метеозависимы

Реже всего перемена погоды влияет на работоспособность рабочих и сисадминов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители различных профессий из города.

Перемена погоды влияет на работоспособность 42% самарцев, причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 57% из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари (по 55%), а также экономисты (53%). В пятерку самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры (среди них о воздействии погодных условий на результативность труда сообщил каждый второй) и менеджеры по закупкам (49%).

Напротив, меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 22%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы (23%) и кладовщики (25%).

Время проведения: 27 июня — 22 июля 2023 года

Теги: Опрос

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