Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию

Я нашел ошибку
Главные новости:
От столкновения оба тягача загорелись. Водители грузовых автомобилей погибли.
В Красноярском районе на на месте ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем работали спасатели
4 июня состоялся Гала-концерт с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии.
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» продолжается в Самаре
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.
Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +28, +30°С.
6 июня в Самарской области до +31°С
«Машина замечательная, теперь нужно провести тест-драйв», – отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев оценил новинку АВТОВАЗа LADA Iskra на ПМЭФ
Каждый сможет проявить свою фантазию и научиться работать в технике коллажа.
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Будьте внимательны и осторожны!
6 июня в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, местами ливень, град
Огнеборцы противопожарной службы Самарской области ликвидировали последствия сильного ливня.
В Сергиевском районе из-за ливня подтопило несколько приусадебных участков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
-0.62
EUR 96.56
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию

5 июня 2024 16:08
155
Основная цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.

 Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику.

 Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

С этого года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья. Пройти его могут мужчины и женщины в возрасте 18-49 лет.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона. План на 2024 год - более 2,2 млн человек.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Чтобы сформировать запас витамина D ребенку хватает 15-20 минут нахождения на солнце.
05 июня 2024, 16:58
Врач-дерматолог из Самары назвала 10 правил нахождения детей на солнце
Чтобы сформировать запас витамина D ребенку хватает 15-20 минут нахождения на солнце. Здравоохранение
137
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
04 июня 2024, 19:42
Медики Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.   Здравоохранение
390
Молодой человек находился в глубокой коме 10 суток в отделении реанимации.
04 июня 2024, 17:13
Врачи больницы имени Семашко спасли жизнь молодому человеку, тяжело пострадавшему в ДТП
Молодой человек находился в глубокой коме 10 суток в отделении реанимации. Здравоохранение
410
Здравоохранение
Чтобы сформировать запас витамина D ребенку хватает 15-20 минут нахождения на солнце.
5 июня 2024  16:58
Врач-дерматолог из Самары назвала 10 правил нахождения детей на солнце
144
Основная цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
5 июня 2024  16:08
Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию
155
Специалисты Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
5 июня 2024  12:29
Специалисты Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
213
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
4 июня 2024  19:42
Медики Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
390
Молодой человек находился в глубокой коме 10 суток в отделении реанимации.
4 июня 2024  17:13
Врачи больницы имени Семашко спасли жизнь молодому человеку, тяжело пострадавшему в ДТП
412
Кариес - процесс разрушения твердых тканей зуба.
4 июня 2024  14:31
Главный стоматолог Самарской области напомнил о профилактике и последствиях кариеса
448
Помощь в новых условиях смогут получать почти 650 местных жителей.
4 июня 2024  14:24
В селе Владимировка Хворостянского района обновляются подразделения больницы
428
Для некоторых инфекционных патогенов тепло и солнце – идеальные условия для размножения.
3 июня 2024  15:02
Самарский врач напомнила родителям о профилактике инфекций в летний период
494
Краткие рекомендации о питании.
2 июня 2024  17:37
2 июня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде
537
Минздрав РФ утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки
1 июня 2024  09:31
Минздрав РФ утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки
588
Весь список
В центре внимания
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
5 июня 2024  15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
231
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
5 июня 2024  14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
420
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
578
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
418
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
513
Весь список