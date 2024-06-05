Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию

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Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.



Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику.



Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.



Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.



С этого года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья. Пройти его могут мужчины и женщины в возрасте 18-49 лет.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона. План на 2024 год - более 2,2 млн человек.