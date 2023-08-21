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«Забота рядом»: более 1200 жителей малых городов и сел области прошли консультации узких специалистов недалеко от дома

21 августа 2023 19:23
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Недавно специалисты больницы Середавина и кардиодиспансера провели прием пациентов в Волжском и Красноармейском районах.

В рамках проекта «Забота рядом» мобильные бригады узких специалистов по графику выезжают в сельскую местность и малые города для консультирования детей и взрослых. Недавно специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и кардиологического диспансера им. В.П. Полякова провели прием пациентов в Волжском и Красноармейском районах.

Порядка 40 жителей Волжского района прошли консультации врача-кардиолога, врача-уролога и врача-нефролога.

 «Взаимодействие с крупнейшими лечебными учреждениями региона всегда положительно сказывается на здоровье наших пациентов. Главное в выездных приемах — удобство и доступность для жителей. Пациенты, которые состоят на диспансерном учете, должны регулярно проверять свое здоровье, и проект "Забота рядом" этому способствует», — отметил главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

По итогам обследования один пациент с нефрологическим заболеванием получил направление на госпитализацию в областное учреждение.

 В Красноармейском районе врач-кардиолог, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-пульмонолог и врач функциональной диагностики приняли около 70 человек. Специалисты работали в районной поликлинике, а также выезжали в отдаленные населенные пункты.

 «На консультацию были приглашены в том числе и маломобильные пациенты, — рассказала исполняющий обязанности главного врача Красноармейской центральной районной больницы Анна Степанова. — Специалист функциональной диагностики проводил эхокардиографические исследования на нашем оборудовании. По итогам обследования назначены амбулаторное лечение и повторные консультации в дистанционном формате».

Кроме того, в рамках выездов специалисты провели тренинги для 433 сотрудников медучреждений.

Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи — приоритетное направление развития медицины региона. Активная работа по укреплению системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минздрав СО

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