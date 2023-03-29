За последний год коллектив Тольяттинской поликлиники №3 пополнили 16 молодых специалистов

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За последний год коллектив Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 пополнили 16 молодых специалистов — выпускники медицинских колледжей и вузов. Привлекать новых сотрудников в подразделения помогают выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для представителей наиболее востребованных и дефицитных направлений, предоставление жилья служебного найма и другие меры социальной поддержки.



Врач-оториноларинголог Екатерина Котова родилась в Автограде и с детства мечтала освоить медицинскую специальность.



«Когда я была ребенком, заболел один из моих близких, и мне хотелось сделать все возможное, чтобы ему помочь. А прочитав "Раковый корпус" А.И. Солженицына, я окончательно утвердилась в решении стать врачом. В старших классах перешла в гимназию, где нас усиленно готовили к поступлению в медицинский вуз. Моя сегодняшняя специальность, можно сказать, нашла меня сама — на 4 курсе обучения мне предложили поработать медсестрой в лор-отделении детской больницы. Этот опыт был судьбоносным», — рассказала Екатерина Дмитриевна.



Работая в Тольяттинской поликлинике №3, специалист оказывает помощь жителям Автозаводского района.



«Мы работаем очень дружно и слаженно. С первого дня я чувствую, что нахожусь на своем месте: мы делаем одно общее дело, оказывая первичную медицинскую помощь. У меня замечательный наставник — заведующий нашим отделением. Работаем в современных условиях, на новом медоборудовании. В ближайшее время я планирую принять участие в научной конференции. Коллеги желают удачи», — поделилась Екатерина Котова.



Александр Житарь — врач-терапевт Тольяттинской городской клинической поликлиники №3. На участке молодого специалиста — порядка 2000 пациентов.



«В моем случае на выбор профессии повлияли родные: когда-то в медицинский институт поступали дедушка и мама, но врачом стал только я. Окончил Тольяттинский медколледж, затем — Медицинский университет "Реавиз". Во время обучения успел поработать на Тольяттинской станции скорой помощи и в областном госпитале ветеранов войн, — рассказывает врач. — О вакансии в поликлинике я узнал, когда к нам на кафедру пришли представители отдела кадров».



Главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Сергей Михайлов отмечает, особое внимание в учреждении уделяется организации целевого обучения врачей. В настоящее время в медицинских вузах региона проходят подготовку более 80 будущих специалистов.



«В нашей поликлинике обслуживается порядка 300 тысяч жителей Тольятти. Вопрос кадрового обеспечения подразделений всегда на повестке, — пояснил Сергей Анатольевич. — Активно работаем с учащимися общеобразовательных школ. Кроме того, в Тольятти созданы опорные школы СамГМУ с медицинским уклоном — гимназии №35 и №77. На сегодняшний день 72 "целевых" студента обучаются по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация" и "Сестринское дело". Ещё 12 человек придут к нам после окончания ординатуры. Стараемся поддержать каждого молодого специалиста при трудоустройстве: закрепляем за ним опытного наставника, при необходимости предоставляем служебную квартиру или компенсируем расходы на аренду жилья».



Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры регионапомогают привлекать специалистов в систему здравоохранения. При поддержке Главы региона Дмитрия Азарова ведется комплексная работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения квалифицированных кадров в медицинские организации.



Медработники из других регионов России и стран, выпускники вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплату в размере 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей-специалистов в составе бригад скорой помощи — установлен повышенный размер выплаты — 300 000 рублей. Всего в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались порядка 600 медицинских работников.

Фото: минздрав СО