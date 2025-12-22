Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам

В понедельник, 22 декабря, в Правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялось еженедельное оперативное совещание, проведенное в открытом формате.

В начале заседания глава региона сообщил о назначении на должность первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Михаила Белоусова.

В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.

«Впереди новогодние праздники. Это самый ответственный, достаточно напряженный период для органов исполнительной области и руководителей муниципальных образований. Перед нами стоят задачи по обеспечению бесперебойной работы ресурсоснабжения, четкой работы коммунальных, дорожных служб, систем жизнеобеспечения. Бытовые, коммунальные, дорожные вопросы не должны испортить праздник жителям Самарской области, повлиять на качество жизни в эти дни», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания был рассмотрен комплекс мер, направленных на бесперебойное обеспечение потребителей коммунальными ресурсами. Соответствующий доклад представил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. В частности, он сообщил, что по поручению губернатора разработан проект распоряжения о создании штаба по организации взаимодействия регионального правительства, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций в период новогодних праздников. В его состав войдут главы муниципалитетов, представители МЧС, Ростехнадзора, МВД, Росгвардии, руководители ресурсоснабжающих организаций, Приволжского управления по гидрометеорологии.

Особое внимание Виталий Брижань уделил организации работы по оперативному реагированию при возникновении технологических нарушений. По его словам, налажен круглосуточный информационный обмен между едиными дежурно-диспетчерскими службами, Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Самарской области, Ростехнадзором.

«Процесс информационного обмена функционирует таким образом, что вся информация об авариях и инцидентах передается дежурными диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций и муниципальных районов в адрес дежурных служб управляющих организаций, а также ЕДДС муниципальных образований. После этого вся информация сводится в единую диспетчерскую службу министерства», – пояснил врио руководителя ведомства.

Также Виталий Брижань в своем выступлении отметил проводимую работу с ресурсоснабжающими организациями по созданию групповых чатов в национальном мессенджере MAX, где будет публиковаться информация о планируемых отключениях, причинах и сроках устранения нарушений. «На данный момент свои чаты в мессенджере MAX создали 64 организации из 143, информационные каналы – 35 ресурсоснабжающих организаций. Работа в данном направлении продолжается», – подчеркнул он.

Для ликвидации аварий, по словам врио главы министерства, на объектах электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства сформирована необходимая группировка сил и средств, включающая порядка тысячи аварийных бригад и свыше 1050 единиц техники. Созданы плановые запасы материально-технических ресурсов и оборудования.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил усилить работу единой дежурно-диспетчерской службы, в том числе в части обеспечения своевременного поступления и обработки информации. Также по поручению губернатора необходимо провести дополнительную работу с главами муниципалитетов по повышению взаимодействия между профильными структурами. Отдельным поручением стало проведение главами муниципальных образований совместно с сотрудниками МЧС профилактических выездов на объекты жизнеобеспечения для выявления и заблаговременного устранения потенциальных рисков.

О готовности к обеспечению нормативного содержания автодорог на территории Самарской области в зимний период доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов.

По его информации, содержание всей сети федеральных автомобильных дорог на территории области обеспечивает ООО «ДСК Трансстрой», имеющее в готовности 154 единицы спецтехники и 90 тысяч тонн противогололедных материалов. Содержание региональных дорог находится в ведении АО «АСАДО», где к работе полностью готовы более 600 машин. Платная автодорога Обход г. Тольятти обслуживается 33 единицами техники подрядной организации. Для содержания дорог местного значения привлекается 1351 единица техники, а также заготовлено свыше 41 тысячи тонн противогололедных материалов. В случае осложнения погодных условий предусмотрено привлечение дополнительных сил.

«Аварийный ямочный ремонт с использованием литой асфальтобетонной смеси может производиться при температуре до -10 градусов Цельсия. На региональных дорогах уже выполнен ремонт более 1000 кв. м», – подчеркнул Артур Абдрашитов.

Особое внимание в своем докладе врио министра уделил круглосуточному дежурству и оперативному взаимодействию.

«Работает круглосуточная диспетчерская служба министерства, налажено взаимодействие с Управлением Госавтоинспекции по Самарской области. Все муниципальные образования региона ежедневно предоставляют отчеты о состоянии улично-дорожной сети местного значения и о количестве работающей техники», – сообщил он.

Так, уже с 25 декабря 2025 года будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц министерства, а в подрядных организациях – руководящего состава и специалистов, инженерно-технических работников, водителей и механизаторов.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: больше всего вопросов по содержанию дорог традиционно фиксируется по Самаре и Тольятти. Главы этих городов отдельно доложили о готовности техники и запасах противогололедных материалов. Так, в Самаре подрядчики задействуют 266 единиц спецтехники, дополнительно 209 машин будет предоставлено в случае больших снегопадов. Кроме того, предусмотрена ручная уборка снега. В Тольятти – 232 единицы техники. Как доложил глава г.о. Тольятти Илья Сухих, силы и средства достаточные, уборка дорог – на его личном контроле.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов поручил главам муниципальных образований обеспечить повсеместное применение снегозадержателей для повышения эффективности уборки и безопасности дорожного движения. Также он сообщил о начале разработки нормативных документов для формирования регионального аварийного запаса противогололедных материалов.

В свою очередь врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов доложил о готовности и организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории региона в праздничные и выходные дни. Было отмечено, что в период с 31 декабря по 12 января на маршруты ежедневно будет выходить не менее 330 единиц техники, еще 48 – в резерве. Обеспечивать вывоз ТКО по графику будут порядка 400 работников транспортных компаний.

«В новогодние праздники традиционно ожидается рост отходообразования на 20-30%. Поэтому определены адреса, где регоператор организует двойной вывоз, муниципалитеты установят дополнительные контейнеры, – сообщил Артем Ефимов. -Техническое обслуживание парка техники проведено, сформирован запас ГСМ. Диспетчеры регоператора будут работать ежедневно и в праздничные дни».

Также, по словам врио министра, налажена оперативная обратная связь с муниципалитетами по ситуации на контейнерных площадках: там, где запаркован проезд, зафиксированы несанкционированные сбросы отходов или не расчищены подъездные пути, информация моментально передается в работу главам районов.

Для недопущения навалов на контейнерных площадках в праздничный период АО «Экология» организует сбор новогодних елок в специально определенных местах. В этом году в Самаре будет установлено 20 маркированных бункеров с последующим вывозом для переработки в щепу. Информация о местах установки таких контейнеров будет размещена на сайте экология-самара.рф, в госпабликах министерства.

Обращаясь к жителям областного центра, Артем Ефимов попросил проявлять осознанность и не складывать в маркированные бункеры коммунальные отходы.

Еще один вопрос, на котором в ходе доклада было акцентировано внимание, – утилизация ТКО объектами потребительского рынка. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов подчеркнул: главам муниципалитетов необходимо довести до них информацию о складировании отходов в специально отведенных местах. «Мы разбирали и пришли к выводу, что 50% – это неурегулированные отношения с коммерческими предприятиями, которые не имеют своих индивидуальных контейнеров по разным причинам: где-то его невозможно поставить, где-то просто не заключают договор на вывоз. Но такие факты есть», – отметил он.

По четвертому вопросу повестки – содержание общедомового имущества и своевременная очистка от снега и наледи придомовых территорий организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, – проинформировал врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

В своем выступлении он обозначил комплекс превентивных и оперативных мер, реализованных ведомством для обеспечения безопасности и качества зимней уборки в текущем сезоне, основанных на анализе данных прошлых лет, обучении, внедрении технологий и создании эффективной системы реагирования.

Как сообщил Георгий Степанян, на основе анализа был сформирован не только перечень проблемных адресов («карта рисков»), но и объективный рейтинг управляющих организаций, которые в прошлый зимний период демонстрировали наиболее низкую эффективность при уборке снега и наледи. Это позволило перейти от точечного реагирования на жалобы к системной работе с отстающими исполнителями. В отношении ряда управляющих организаций, допустивших системные нарушения, применены меры, вплоть до лишения лицензии.

Также ведомством внедрены современные цифровые инструменты для повышения оперативности. В частности, в мессенджере MAX запущен специализированный чат-бот. «Теперь инспектор, представитель администрации, увидев неубранный двор, может мгновенно отправить фото с геолокацией. Информация в режиме реального времени поступает как в нашу систему «Электронное ЖКХ», так и напрямую в управляющую организацию для немедленного реагирования. Наша система построена по принципу «сначала предупредить, а при бездействии наказать»», – отметил врио руководителя.

По его словам, уже в декабре этого года, после первого снегопада, система доказала свою эффективность: через чат-бот поступило и было оперативно направлено на устранение 836 сообщений о некачественной уборке по конкретным адресам. Благодаря четкой маршрутизации обращений, 96% выявленных фактов устранены в кратчайшие сроки – без необходимости вмешательства надзорных органов.

Вместе с тем, для решения проблемы нехватки персонала в пиковые периоды в регионе реализуется пилотный проект «Яндекс.Смена» – цифровая биржа труда, позволяющая управляющим организациям в несколько кликов найти работников для срочной уборки – от дворников до водителей спецтехники. На текущий момент к системе подключено 56 управляющих организаций.

По итогам Вячеслав Федорищев напомнил, что перед правительством Самарской области стоит задача по повышению эффективности работы управляющих компаний.

«От жителей мне очень часто, особенно последние несколько недель, поступают жалобы на работу управляющих компаний. То есть на факт, к примеру, что тепла нет, и на бездействие управляющей компании, которая 3-4 дня может игнорировать проблему или даже закрывать ее в системе не решая. Поэтому блок ЖКХ, непосредственно работу ГЖИ, необходимо усиливать. Цель и задачи, которые стоят по этому направлению, очень серьезные», – сказал глава региона, поручив врио заместителя председателя Правительства Самарской области уделять данной теме первоочередное внимание.

В завершение совещания был рассмотрен блок обращений граждан, поступивших в адрес губернатора. В частности, в центре внимания оказались вопросы, связанные с доступностью экстренной медицинской помощи, а также с праздничным оформлением общественных пространств в областном центре. По каждому из обращений губернатором были даны конкретные поручения профильным министерствам и главам муниципалитетов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области