В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 

Сегодня, 22 декабря 2025 года в Самаре начал работу первый Всероссийский семинар в сфере наставничества для защитников Отечества. Мероприятие, организованное Роспатриотцентром Росмолодёжи, объединило на одной площадке ветеранов специальной военной операции из различных регионов России, которые стремятся стать наставниками для молодого поколения.

Семинар создан как уникальная диалоговая площадка, где те, кто на собственном опыте познал цену мирной жизни, готовятся к системной работе с молодёжью. Основная задача мероприятия — помочь участникам выстроить эффективную работу по патриотическому воспитанию, основанную на личном примере, живом общении и чувстве ответственности перед страной.

Торжественную церемонию открыл заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка», руководитель проекта «Твой Герой» Алиас Авидзба, отметивший значимость подобных мероприятий для работы с детьми и будущего страны. В своём обращении к участникам он подчеркнул: «Сегодня вы — не просто ветераны, вы — будущие проводники истинных ценностей для тысяч ребят по всей стране. Ваш опыт, стойкость и мудрость — самый мощный инструмент в формировании будущего России».

С приветственным словом также выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин. «Мы рады приветствовать участников на Самарской земле, наша губерния с гордостью принимает этот семинар, и мы уверены, что вы влюбитесь в нашу землю и пополните запас необходимых компетенций», — отметил он.

На мероприятии присутствовал кавалер ордена Мужества, участник программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев») и победитель всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» Андрей Растегаев. Он поделился своим подходом к работе с молодёжью, акцентировав важность практических навыков и честного диалога. «Разговаривайте с детьми честно, и они вам ответят горящими глазами и открытым сердцем», — отметил Растегаев.

Ветеран СВО, выпускник первого потока «Школы Героев» Матвей Мартемьянов выделил образовательную составляющую семинара как важный элемент социальной адаптации ветеранов. «Благодаря таким мероприятиям мы можем быстрее вернуться к гражданской жизни и снова приносить пользу Родине», — сказал он.

В течение трёх дней участников ждёт насыщенная образовательная программа. Эксперты в области педагогики, психологии, социального проектирования и патриотической работы проведут лекции, мастер-классы и стратегические сессии. Участники освоят методики работы с разными возрастными группами, научатся создавать востребованные проекты и получат инструменты для успешной наставнической деятельности в своих регионах.

Организаторы рассматривают семинар не просто как обучение, а как шаг к формированию единого сообщества наставников-единомышленников. Ожидается, что каждый участник приобретёт новые знания, практические навыки и готовые решения для реализации важной миссии по патриотическому воспитанию молодёжи.

Мероприятие станет отправной точкой для новых значимых инициатив в воспитании подрастающего поколения.

Фото – Андрей Растегаев