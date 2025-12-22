Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 

182
Основная задача мероприятия — помочь участникам выстроить эффективную работу по патриотическому воспитанию, основанную на личном примере, живом общении и чувстве ответственности перед страной.

Сегодня, 22 декабря 2025 года в Самаре начал работу первый Всероссийский семинар в сфере наставничества для защитников Отечества. Мероприятие, организованное Роспатриотцентром Росмолодёжи, объединило на одной площадке ветеранов специальной военной операции из различных регионов России, которые стремятся стать наставниками для молодого поколения.

Семинар создан как уникальная диалоговая площадка, где те, кто на собственном опыте познал цену мирной жизни, готовятся к системной работе с молодёжью. Основная задача мероприятия — помочь участникам выстроить эффективную работу по патриотическому воспитанию, основанную на личном примере, живом общении и чувстве ответственности перед страной.

Торжественную церемонию открыл заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка», руководитель проекта «Твой Герой» Алиас Авидзба, отметивший значимость подобных мероприятий для работы с детьми и будущего страны. В своём обращении к участникам он подчеркнул: «Сегодня вы — не просто ветераны, вы — будущие проводники истинных ценностей для тысяч ребят по всей стране. Ваш опыт, стойкость и мудрость — самый мощный инструмент в формировании будущего России».

С приветственным словом также выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин. «Мы рады приветствовать участников на Самарской земле, наша губерния с гордостью принимает этот семинар, и мы уверены, что вы влюбитесь в нашу землю и пополните запас необходимых компетенций», — отметил он.

На мероприятии присутствовал кавалер ордена Мужества, участник программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев») и победитель всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» Андрей Растегаев. Он поделился своим подходом к работе с молодёжью, акцентировав важность практических навыков и честного диалога. «Разговаривайте с детьми честно, и они вам ответят горящими глазами и открытым сердцем», — отметил Растегаев.

Ветеран СВО, выпускник первого потока «Школы Героев» Матвей Мартемьянов выделил образовательную составляющую семинара как важный элемент социальной адаптации ветеранов. «Благодаря таким мероприятиям мы можем быстрее вернуться к гражданской жизни и снова приносить пользу Родине», — сказал он.

В течение трёх дней участников ждёт насыщенная образовательная программа. Эксперты в области педагогики, психологии, социального проектирования и патриотической работы проведут лекции, мастер-классы и стратегические сессии. Участники освоят методики работы с разными возрастными группами, научатся создавать востребованные проекты и получат инструменты для успешной наставнической деятельности в своих регионах.

Организаторы рассматривают семинар не просто как обучение, а как шаг к формированию единого сообщества наставников-единомышленников. Ожидается, что каждый участник приобретёт новые знания, практические навыки и готовые решения для реализации важной миссии по патриотическому воспитанию молодёжи.

Мероприятие станет отправной точкой для новых значимых инициатив в воспитании подрастающего поколения. 

Фото – Андрей Растегаев

Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
15 декабря 2025, 18:25
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива. Общество
878
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
11 декабря 2025, 15:27
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи. Общество
1207
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
09 декабря 2025, 19:41
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске. Общество
984
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
131
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.
22 декабря 2025  17:49
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов провели заседание коорсовета по взаимодействию с Движением Первых
219
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
234
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
267
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
243
Весь список