Итоги года на рынке новостроек: в Самаре цены выросли на 29% при снижении спроса на рынке на 8%

Аналитики «Циана» подвели итоги 2025 года на рынке новостроек крупных городов России. В Самаре по итогам 2025 года средняя цена квадратного метра в предложении на рынке новостроек составила 177 тысяч рублей, что показало прибавку на 29% в годовой динамике.

«В 2026 г. цены на рынке новостроек, по нашим прогнозам, вырастут на 13-15%. Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса (на фоне снижения ключевой ставки) и с изменением структуры предложения (новых проектов в 2025 г. вышло заметно меньше, чем раньше, а значит, на рынке не так много более доступного предложения на ранней стадии строительства)», – комментирует Артем Глебов, директор направления первичной недвижимости «Циана».

Фото: pxhere.com