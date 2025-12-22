Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан

В течение дня, с 8:00 и почти до 20:00, он принял 35 человек и инициативных групп жителей с вопросами по работе жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству дворов и общественных пространств, ремонту дорог, проездов и тротуаров, имущественными и земельными вопросами различного характера. Прием граждан прошел при участии городских департаментов, глав районных администраций, а также Государственной жилищной инспекции Самарской области.

Отметим, что в 2025 году в администрацию города Самары поступило 19 461 обращение от граждан. Глава города Самары Иван Носков за год провёл 28 приёмов. До конца года запланирован еще ряд встреч главы города с жителями.

Напомним, записаться на личный прием к главе городского округа Самара можно в Управлении по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет № 1). Более подробную информацию о порядке записи на личный прием можно получить по телефону 8 (846) 332-30-77.