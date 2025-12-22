В Самаре стартовала регистрация на Молодежный форум ПФО «иВолга»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стартовала регистрация на Молодежный форум ПФО «иВолга»

149
В 2026 году он пройдет с 24 по 31 июля, тема сезона - «Код России» - будет посвящена Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. 

В Самаре стартовала регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В 2026 году он пройдет с 24 по 31 июля, тема сезона - «Код России» - будет посвящена Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. 
Участники могут выбрать один из 8 профилей:
- «Код Первых» — для команд первичных отделений Движения Первых в составе от 3 до 5 человек, включая куратора от 18 лет. Вместе с командой вы запустите проект, который сделает ваше отделение настоящей точкой притяжения;
 - «Арт-код» — для дизайнеров, музыкантов, режиссёров, художников и продюсеров. Вы исследуете уникальность культурных элементов народов ПФО и найдёте баланс между уважением к традициям и смелым новаторством;
- «Код призвания» — для советников директоров по воспитанию, вожатых, педагогов-организаторов и кураторов. Вы разработаете новые педагогические методики, основанные на культурном коде;
- «Код служения» — для руководителей и специалистов сферы молодежной политики и Движения Первых. Вы научитесь вовлекать молодёжь с создание событий, которые по-настоящему интересны;
- «Код знаний» — для учёных-гуманитариев, историков, социологов и популяризаторов науки. Вы поймёте, как находить баланс между научной строгостью и актуальными форматами подачи;
- «Код туризма» — для создателей туристических продуктов, гидов, предпринимателей, маркетологов и урбанистов. Вы научитесь создавать новые маршруты и форматы, которые раскрывают уникальный туристический ДНК региона;
- «Семейный код» — для молодых семей. Ваша семья изучит многовековые семейные традиции народов Поволжья, чтобы найти в них мудрость для современных отношений;
- «Медиа-Код» — для контент-менеджеров, журналистов, блогеров и молодёжных медиа. Вы научитесь превращать местные истории, юмор и традиции в вирусный контент.
Регистрация на «иВолгу» доступна до 2 июня 2026 года на платформе Росмолодёжь.Форумы: vk.cc/cSAe1V. 
Отметим, что в этом году на церемонии Всероссийской премии «Время Молодых», где были подведены итоги форумного сезона, Молодёжный форум ПФО «иВолга» признан лучшим окружным форумом страны. С 2013 года его посетили более 30 тысяч молодых людей, а с 2024 года Форум объединился с Движением Первых, расширяя возможности для участников.

 

Фото предоставлены министерством молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
22 декабря 2025, 15:11
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни. Здравоохранение
86
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
22 декабря 2025, 14:59
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров... Общество
96
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
22 декабря 2025, 14:46
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России. Общество
121
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
164
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
215
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
220
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
219
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
211
Весь список