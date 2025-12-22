В Самаре стартовала регистрация на Молодежный форум ПФО «иВолга»

В Самаре стартовала регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В 2026 году он пройдет с 24 по 31 июля, тема сезона - «Код России» - будет посвящена Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

Участники могут выбрать один из 8 профилей:

- «Код Первых» — для команд первичных отделений Движения Первых в составе от 3 до 5 человек, включая куратора от 18 лет. Вместе с командой вы запустите проект, который сделает ваше отделение настоящей точкой притяжения;

- «Арт-код» — для дизайнеров, музыкантов, режиссёров, художников и продюсеров. Вы исследуете уникальность культурных элементов народов ПФО и найдёте баланс между уважением к традициям и смелым новаторством;

- «Код призвания» — для советников директоров по воспитанию, вожатых, педагогов-организаторов и кураторов. Вы разработаете новые педагогические методики, основанные на культурном коде;

- «Код служения» — для руководителей и специалистов сферы молодежной политики и Движения Первых. Вы научитесь вовлекать молодёжь с создание событий, которые по-настоящему интересны;

- «Код знаний» — для учёных-гуманитариев, историков, социологов и популяризаторов науки. Вы поймёте, как находить баланс между научной строгостью и актуальными форматами подачи;

- «Код туризма» — для создателей туристических продуктов, гидов, предпринимателей, маркетологов и урбанистов. Вы научитесь создавать новые маршруты и форматы, которые раскрывают уникальный туристический ДНК региона;

- «Семейный код» — для молодых семей. Ваша семья изучит многовековые семейные традиции народов Поволжья, чтобы найти в них мудрость для современных отношений;

- «Медиа-Код» — для контент-менеджеров, журналистов, блогеров и молодёжных медиа. Вы научитесь превращать местные истории, юмор и традиции в вирусный контент.

Регистрация на «иВолгу» доступна до 2 июня 2026 года на платформе Росмолодёжь.Форумы: vk.cc/cSAe1V.

Отметим, что в этом году на церемонии Всероссийской премии «Время Молодых», где были подведены итоги форумного сезона, Молодёжный форум ПФО «иВолга» признан лучшим окружным форумом страны. С 2013 года его посетили более 30 тысяч молодых людей, а с 2024 года Форум объединился с Движением Первых, расширяя возможности для участников.

Фото предоставлены министерством молодежной политики Самарской области