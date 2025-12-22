Из-за метели под Самарой ночью закрывали движение на трассе М5

В Самарской области в ночь на 22 декабря ввели временные ограничения движения транспорта из-за сложных погодных условий. Как сообщили в МЧС, причиной стала сильная метель и ухудшение обстановки на федеральной трассе.

Согласно распоряжению ФКУ «Поволжуправтодор», с 21:00 21 декабря было прекращено движение маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке федеральной автодороги М-5 «Урал». Ограничения действуют на отрезке с 98-го по 129-й километр — в пределах Нефтегорского, Алексеевского и Борского муниципальных районов.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и следить за официальными сообщениями экстренных служб, пишет Самара-АиФ.