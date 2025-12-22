Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Из-за метели под Самарой ночью закрывали движение на трассе М5

145
Из-за метели под Самарой ночью закрывали движение на трассе М5

В Самарской области в ночь на 22 декабря ввели временные ограничения движения транспорта из-за сложных погодных условий. Как сообщили в МЧС, причиной стала сильная метель и ухудшение обстановки на федеральной трассе.

Согласно распоряжению ФКУ «Поволжуправтодор», с 21:00 21 декабря было прекращено движение маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке федеральной автодороги М-5 «Урал». Ограничения действуют на отрезке с 98-го по 129-й километр — в пределах Нефтегорского, Алексеевского и Борского муниципальных районов.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и следить за официальными сообщениями экстренных служб, пишет Самара-АиФ.

