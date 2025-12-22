В 2025 году в Новокуйбышевске обновили 8 общественных пространств

В 2025 году на территории Новокуйбышевска в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению Президента РФ, преобразили 8 общественных пространств. В общем сложности на эти цели было потрачено 72 млн рублей, пишет Сова.



Так, на площади П. Н. Узункояна и аллее на ул. Гагарина обновили освещение, тротуар, установили новые урны и скамейки, выполнили озеленение.



На пешеходной зоне по ул. Ворошилова также проложили дорожки, оборудовали места для отдыха и обустроили красивые светодиодные фонари "одуванчики". Такие же работы выполнили и на ул. Миронова.



На аллее Спортсменов создали удобные дорожки и уютную площадку для отдыха.



Во дворе домов № 29а, 33, 33а, 33б по проспекту Победы установили современную детско-спортивную площадку, обновили пешеходные "тропинки" и зону отдыха.



В сквере на ул. Свердлова восстановили фонтан, смонтировали светодиодное дерево, сделали новую детскую и спортивную площадки.



На территории вдоль ограждения местного предприятия (2-й этап, по ул. Карбышева и ул. Свердлова) обустроили пешеходные дорожки, установили оборудование для отдыха, детскую площадку, провели озеленение и сделали пространство светлее.