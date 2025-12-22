Я нашел ошибку
Главные новости:
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых

126
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.

В посёлке Новоборский Борского района проведён капитальный ремонт офиса врача общей практики благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и дополнительному финансированию из областного бюджета.

Обновленное медицинское подразделение теперь соответствует современным стандартам комфорта и функциональности. В ходе ремонта заменена система отопления, кровля, выполнены внутренние отделочные работы. Появилась современная навигация, благодаря которой пациенты без труда ориентируются в здании.

«Ремонт сделан качественно, – подчеркнул главный врач Борской центральной районной больницы Николай Пастухов, – Жители отмечают, что стало теплее, свежее и намного уютнее. Врачи и медсестры довольны новыми условиями»

ОВОП в Новоборском — один из крупнейших в районе по числу прикрепленного населения. Здесь работают врач общей практики Галина Коваленко и две медицинские сестры. Для обеспечения мобильности и оперативных выездов к пациентам, особенно в отдалённые участки, за подразделением закреплён автомобиль. В зимний период и при сложных погодных условиях используется автомобиль повышенной проходимости.

Кроме того, благодаря нацпроекту в Борском районе продолжается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возводится 73 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина

