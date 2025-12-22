В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии

23 декабря 2025 года в Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев Самарской области.

Мероприятие проводится СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой» Самарской области в рамках празднования Дня добровольца (волонтёра) в России в целях публичного признания деятельности волонтеров, создания условий для распространения идей и ценностей добровольчества, вовлечения граждан в добровольческую деятельность. Участниками Форума станут 500 добровольцев, координаторов и активистов старшего поколения из 37 муниципальных образований.

Форум организован при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и ООО «Газпром трансгаз Самара».

В программе запланированы площадки-презентации достижений муниципальных отрядов, мастер-классы активностей участников «серебряного» добровольчества. Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года. В том числе будут награждены участники Всероссийской акции «Красная Гвоздика», победители Областного конкурса достижений «серебряных» волонтеров, фото-конкурса «Добро в объективе», конкурса мини-грантов «Добро-Серебро» и другие.

