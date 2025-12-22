Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
Жители губернии могут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства «Время смыслов»

186
Конкурс носит имя легендарного командира отряда «Тигр», Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

Конкурс «Время смыслов» стал первой оценкой кадрового потенциала в области плакатного искусства среди любителей, художников и дизайнеров России. Разрешение использовать инструменты ИИ (искусственного интеллекта) наравне с классическими техниками изобразительного искусства стало уникальной особенностью творческого соревнования авторов.

Конкурс проводится по инициативе добровольческого отряда «Тигр» и арт-проекта «Журнал «Судьба»» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив». Организатор конкурса – АСК «Форвард».

Конкурс носит имя легендарного командира отряда «Тигр», Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

Жюри конкурса возглавляет российский писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко.

Конкурс получил поддержку Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, ООГД «Движение Первых». 

Цель конкурса:

– пропаганда традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

– возрождение плакатного искусства через переосмысление опыта советских плакатов и поиск нового визуального языка.

Первый сезон конкурса прошел с 6 февраля по 24 апреля 2025 года. Было направлено почти 3200 работ из 84 регионов России и зарубежных государств. Работы победителей первого сезона размещены на официальном сайте конкурса: https://время-смыслов.рф/award

С мая по ноябрь 2025 года выставки лучших работ конкурса прошли более чем в 30 регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Самаре, Перми, административных центрах регионов Дальнего Востока и других. Плакаты конкурса были представлены на Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке в сентябре этого года. 

В Мастерской управления «Сенеж» на форуме «Территория смыслов 2025» выставка плакатов работала в течение двух тематических смен.

7 октября 2025 года Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев дал старт второму сезону конкурса плакатов «Время смыслов». 

Прием работ для участия во втором сезоне конкурса открыт до 28 января 2026 года.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте: https://время-смыслов.рф

 

Фото:  pxhere.com

