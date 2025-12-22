Жители губернии могут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства «Время смыслов»

Конкурс «Время смыслов» стал первой оценкой кадрового потенциала в области плакатного искусства среди любителей, художников и дизайнеров России. Разрешение использовать инструменты ИИ (искусственного интеллекта) наравне с классическими техниками изобразительного искусства стало уникальной особенностью творческого соревнования авторов.

Конкурс проводится по инициативе добровольческого отряда «Тигр» и арт-проекта «Журнал «Судьба»» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив». Организатор конкурса – АСК «Форвард».

Конкурс носит имя легендарного командира отряда «Тигр», Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

Жюри конкурса возглавляет российский писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко.

Конкурс получил поддержку Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, ООГД «Движение Первых».

Цель конкурса:

– пропаганда традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

– возрождение плакатного искусства через переосмысление опыта советских плакатов и поиск нового визуального языка.

Первый сезон конкурса прошел с 6 февраля по 24 апреля 2025 года. Было направлено почти 3200 работ из 84 регионов России и зарубежных государств. Работы победителей первого сезона размещены на официальном сайте конкурса: https://время-смыслов.рф/award

С мая по ноябрь 2025 года выставки лучших работ конкурса прошли более чем в 30 регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Самаре, Перми, административных центрах регионов Дальнего Востока и других. Плакаты конкурса были представлены на Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке в сентябре этого года.

В Мастерской управления «Сенеж» на форуме «Территория смыслов 2025» выставка плакатов работала в течение двух тематических смен.

7 октября 2025 года Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев дал старт второму сезону конкурса плакатов «Время смыслов».

Прием работ для участия во втором сезоне конкурса открыт до 28 января 2026 года.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте: https://время-смыслов.рф

Фото: pxhere.com