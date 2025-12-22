«иВолга»: молодёжный форум ПФО признан лучшим окружным форумом России

В субботу, 20 декабря, на торжественной церемонии Всероссийской премии молодёжных достижений «Время Молодых» в Национальном центре «Россия» были подведены итоги форумного сезона 2025 года. Лучшим окружным форумом был удостоен Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. иВолга проходит при поддержке Движения Первых.

Форум был создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2013 году. За годы работы иВолга объединила на своих площадках более 30 тысяч молодых людей со всей России, став одним из самых масштабных и значимых событий в сфере молодёжной политики Приволжского федерального округа.

«Наш любимый форум в очередной раз доказал своё почётное звание — лучший окружной форум страны. иВолга — это больше чем мероприятие, это социальный лифт и точка сборки для талантливой молодёжи всего Приволжья. Победа в национальном рейтинге подтверждает, что мы создаём по-настоящему востребованные и эффективные форматы работы», — сказал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В 2025 году форум объединил 1500 участников из 79 регионов страны, пройдя в формате масштабной сюжетной игры, направленной на сохранение исторической памяти. С 2024 года ключевым направлением иВолги является развитие Движения Первых – через поддержку инициатив, объединение детско-взрослых сообществ и создание пространства для совместных проектов.

«иВолга – флагманский проект в сфере молодёжной политики, который реализуется в Самарской области. Рад, что форум получил такое признание на всероссийском уровне. Эта победа — заслуга всей команды организаторов и, конечно, тысяч активных участников, которые своим трудом и идеями наполняют форум жизнью», — подчеркнул Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Церемония «Время Молодых» также дала официальный старт новому форумному сезону. В 2026 году иВолга пройдёт в Самарской области с 24 по 31 июля и вновь соберёт 1500 молодых людей со всей страны. Главная тема будет созвучна Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

В предстоящем году Форум продолжит совершенствоваться и придерживаться инновационного подхода и пройдёт в формате масштабной сюжетной игры. Участники смогут подать заявку по одному из восьми тематических направлений: «Арт-код», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «Медиа-Код». Особенностью 2026 года станет профиль «Код Первых», впервые предназначенный для командного участия активистов первичных отделений Движения Первых.

«В 2026 году иВолга пройдёт в четырнадцатый раз. Для нас каждый форум — это новый вызов. Мы бережно собираем обратную связь, чтобы каждый следующий год был ярче и содержательнее. Уверена, что в этот раз мы снова создадим неповторимую атмосферу. Ведь для нашей команды иВолга — это по любви», — поделилась директор Молодёжного форума ПФО «иВолга» Кристина Гнатюк.

Участие в форуме бесплатное. Подать заявку можно на официальной платформе Росмолодёжь.Форумы по ссылке: https://myrosmol.ru/events/b2642185-d148-4be2-9446-3904b10e9f02.

Организаторами форума являются Правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Движения Первых.

Фото предоставлены министерством молодежной политики Самарской области