23 декабря в губернии ожидается гололёд, на дорогах гололедица

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и в первой половине дня 23 декабря местами в Самарской области ожидается гололёд 1 – 5 мм, на дорогах гололедица.

МЧС России напоминает автолюбителям:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

-передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

-выходи из дома заблаговременно, не торопись;

-подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления. Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com