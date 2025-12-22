Скончался заведующий отделением анестезиологии-реанимации Новокуйбышевской горбольницы Юрий Царёв 

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 64 году жизни скончался заведующий отделением анестезиологии-реанимации Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач высшей квалификационной категории Царёв Юрий Константинович.

Его профессиональный путь начался в 1986 году в должности врача-анестезиолога-реаниматолога роддома №2 Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, после окончания Куйбышевского медицинского института им. Д. И.Ульянова.

В 2001 году Юрий Константинович возглавлял отделение анестезиологии-реанимации Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко, с 2003—2004 работал в должности заведующего отделением анестезиологии-реанимации больницы имени В.Д. Середавина. С 2014 года руководил аналогичным отделением в Новокуйбышевской центральной городской больнице.

Прощание состоится 24 декабря с 13:00 до 14:30 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1.