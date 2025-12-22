Я нашел ошибку
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений

114
В ноябре 2025 года поставки винограда из Китая в Россию значительно увеличились, достигнув рекордных значений. Объем поставок составил 9,3 тыс. т, что в 1,4 раза больше по сравнению с октябрем и более чем в три раза превышает показатель ноября прошлого года, сообщает 22 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что рост обусловлен популярностью сорта винограда «шайн мускат», ставшим востребованным у российских потребителей. В ценовом выражении рост еще более заметен: поставки за месяц увеличились в 1,8 раза, за год — в 3,6 раза, принеся прибыль в рекордные $17,4 млн.

Суммарно за 11 месяцев 2025 года Китай поставил в Россию 41,1 тыс. т винограда, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2024 год. Стоимость поставок составила $68,6 млн, пишут "Известия".

