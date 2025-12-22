Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений

В ноябре 2025 года поставки винограда из Китая в Россию значительно увеличились, достигнув рекордных значений. Объем поставок составил 9,3 тыс. т, что в 1,4 раза больше по сравнению с октябрем и более чем в три раза превышает показатель ноября прошлого года, сообщает 22 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что рост обусловлен популярностью сорта винограда «шайн мускат», ставшим востребованным у российских потребителей. В ценовом выражении рост еще более заметен: поставки за месяц увеличились в 1,8 раза, за год — в 3,6 раза, принеся прибыль в рекордные $17,4 млн.

Суммарно за 11 месяцев 2025 года Китай поставил в Россию 41,1 тыс. т винограда, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2024 год. Стоимость поставок составила $68,6 млн, пишут "Известия".