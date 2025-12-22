В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту

Суд наказал жителя Саранска штрафом за склонение к аборту. О первом в России вынесенном постановлении о привлечении к административной ответственности по этой статье сообщил фонд «Женщины за жизнь», пишет "Газета.Ru".

Перед судом предстал отец двойни — Богдана и Варвары, родившихся в июле 2025 года. Будущая мама узнала, что беременна и сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.

Женщина категорически отказалась, разорвала отношения с отцом своих будущих детей, а затем обратилась за юридической и психологической помощью. Сначала мужчина признал вину, но на заседании начал отрицать факт склонения к аборту. В итоге он был оштрафован на 5000 рублей.

Фото: pxhere.com