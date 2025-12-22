Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ

С 1 января 2026 года в России вступает в силу новая налоговая мера поддержки работающих семей. Родители, воспитывающие двоих и более детей, получат право на ежегодный возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ).



Право на семейную налоговую выплату получат граждане, имеющие доходы от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности. Главное условие – в семье должно быть не менее двух несовершеннолетних детей. Эта новая льгота не отменяет право на стандартные налоговые вычеты на детей, которые применяются ежемесячно.



О нововведениях Владимир Путин заявил в ходе итоговой пресс-конференции,подчеркнув, что поддержка семей с детьми остаётся абсолютным приоритетом государственной политики. Особое внимание будет уделено многодетным семьям.

«Семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления ребёнка», – отметил глава государства. Он добавил, что нынешних мер поддержки недостаточно, и система будет совершенствоваться. В планах правительства – проработка продления пособия по уходу за ребёнком до трёх лет и новых решений в сфере семейной ипотеки.

Для Самарской области, где вопросы демографии и поддержки семей традиционно актуальны, новые меры могут стать существенным подспорьем для родителей, совмещающих работу и воспитание детей, пишет АиФ-Самара.