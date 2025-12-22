Я нашел ошибку
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры

Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.

В Самарской области подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры. В 2025 году поддержку получили 50 специалистов из разных городов и районов губернии.

Победителями стали яркие представители культурного сообщества в возрасте до 35 лет — библиотекари, музейные работники, артисты и специалисты домов культуры.

25 областных муниципальных образований, и в каждом живут и работают творческие команды, которые бросили вызов рутинному подходу и победили.

Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.

Церемония награждения прошла в ЦРК «Художественный». Лауреатов тепло приветствовали не только эксперты сообщества, но и их коллеги, которые приехали поддержать победителей. Артем Радаев, руководитель кружка многофункционального культурного центра Похвистневского района, вошел в число конкурсантов, которые прошли отбор. Его проект знакомит юных земляков с историей малой родины:
«Я ищу новые форматы работы с детьми и молодежью, без этого сегодня нельзя, ведь молодежь изменилась, время изменилось, важно уметь говорить с ними так, чтобы им это было интересно, чтобы они захотели сами больше узнать о том месте, где они родились и живут. Победа в конкурсе поможет приобрести материалы для нашего исторического квеста. Здорово, что нас поддерживают – и морально, и материально. Это дате силы работать дальше».

Помимо почётных дипломов, победители конкурса получили денежные выплаты, которые помогут им в реализации творческих и профессиональных планов.

Конкурс на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры в 2025 году прошел впервые благодаря региональной программе «Культурные люди», которая начала работать в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, сообщили в пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

