В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры

В Самарской области подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры. В 2025 году поддержку получили 50 специалистов из разных городов и районов губернии.

Победителями стали яркие представители культурного сообщества в возрасте до 35 лет — библиотекари, музейные работники, артисты и специалисты домов культуры.

25 областных муниципальных образований, и в каждом живут и работают творческие команды, которые бросили вызов рутинному подходу и победили.

Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.

Церемония награждения прошла в ЦРК «Художественный». Лауреатов тепло приветствовали не только эксперты сообщества, но и их коллеги, которые приехали поддержать победителей. Артем Радаев, руководитель кружка многофункционального культурного центра Похвистневского района, вошел в число конкурсантов, которые прошли отбор. Его проект знакомит юных земляков с историей малой родины:

«Я ищу новые форматы работы с детьми и молодежью, без этого сегодня нельзя, ведь молодежь изменилась, время изменилось, важно уметь говорить с ними так, чтобы им это было интересно, чтобы они захотели сами больше узнать о том месте, где они родились и живут. Победа в конкурсе поможет приобрести материалы для нашего исторического квеста. Здорово, что нас поддерживают – и морально, и материально. Это дате силы работать дальше».

Помимо почётных дипломов, победители конкурса получили денежные выплаты, которые помогут им в реализации творческих и профессиональных планов.

Конкурс на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры в 2025 году прошел впервые благодаря региональной программе «Культурные люди», которая начала работать в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, сообщили в пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО