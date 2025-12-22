Я нашел ошибку
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов провели заседание коорсовета по взаимодействию с Движением Первых

224
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.

В понедельник, 22 декабря, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в заседании координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи при губернаторе Самарской области. Вместе с Героем РФ, участником президентской кадровой программы «Время героев», Председателем Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Артуром Орловым, а также руководством регионального отделения подвели итоги деятельности в 2025 году и обсудили задачи на будущее. 

В заседании также приняли участие представители общественных организаций, объединений и учреждений, взаимодействующих с Движением Первых, активисты Движения. 

«Между нашим регионом и Движением Первых сложилось очень продуктивное сотрудничество, - отметил Вячеслав Федорищев. - В Самарской области сейчас в него вовлечено порядка 300 тысяч человек. У нас одно из сильнейших региональных отделений, которое ведет очень активную деятельность». 

Глава региона подчеркнул значимость поддержки федерального руководства Движения, напомнил о том, что вопросы взаимодействия обсуждались на недавней встрече с Председателем Правления Движения Первых Артуром Орловым в Москве. «Сегодня подведем итоги, наметим дальнейшие планы. Обсудим, как можно повысить эффективность работы Движения Первых в муниципальных образованиях, чтобы дать больше возможностей нашим детям реализовывать свои таланты», - сказал губернатор.

По словам Артура Орлова, в числе целей на 2026 год – формирование единой системы воспитательной работы и активного сообщества в рамках Движения, проведение форума «иВолга», добровольческого слета, других масштабных проектов. «Впереди будет много интересного и обязательно все получится. Спасибо региональному отделению и всей команде, с задачами справляются, большие молодцы», - отметил он.
Врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов представил доклад об исполнении перечня поручений Президента РФ и решений заседания координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи при Губернаторе Самарской области. 

В настоящее время открыто 37 местных отделений, 1 036 первичных отделений Движения во всех муниципальных образованиях области. По поручению главы региона все они обеспечены мебелью и оргтехникой. В рамках проекта «Флагманы возможностей» 20 Центров Первых получили дополнительное оборудование и мебель.

В целях расширения деятельности организовано взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта. «Задачи, которые мы рассматриваем как зоны роста, это организация системной работы на уровне муниципальных образований. За правило необходимо взять, чтобы все представители муниципальных образований принимали участие в наших региональных мероприятиях», - подчеркнул врио министра. Он также выразил благодарность губернатору за поддержку в вопросах реализации молодежной политики. 

О деятельности регионального отделения Движения Первых в Самарской области в 2025 году доложила председатель Совета регионального отделения Движения Кристина Гнатюк.

В частности, она сообщила, что работа Движения организована по 12 тематическим направлениям. В этом году состоялись более 100 проектов с общим охватом более 140 тысяч участников. Особо Кристина Гнатюк отметила комплексную работу со специалистами местных отделений, наставничество для ребят, состоящих на различных видах учета. В результате такого взаимодействия 20 подростков с учета были сняты. 

Самарская область стала пилотным регионом, где в рамках направления «Наука и технологии» создаются научные клубы Первых - сейчас их 20. Активная работа ведется по направлению «Патриотизм и историческая память». Участники Движения занимаются добровольческой деятельностью, к примеру, более 300 Первых были волонтерами Международного форума «Россия – спортивная держава», прошедшего в Самаре. Совместно с министерством образования и министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области были организованы смены Первых в детских лагерях. 

В мае 2026 года запланировано проведение в Самарской области Всероссийского добровольческого слета Движения Первых «Благо Твори», который объединит участников из числа активистов добровольческого сообщества Движения, наставников и сотрудников реготделений. 

«Движение Первых - это Движение, которое основал наш Президент Владимир Владимирович Путин. Вовлечение молодежи в разные направления деятельности Движения для Самарской области это приоритет. Реализуем лучшие практики Движения Первых, в 2026 году выбрали для себя направление добровольчества. Нам доверили провести федеральный слет, это означает, что к нам приедут 1000 самых талантливых ребят со всей страны, которые занимаются этим направлением. Для наших ребят это возможность и показать свои достижения, и обменяться опытом», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На примере Волжского района участники заседания рассмотрели, как организовано взаимодействие местного отделения Движения с администрацией района, с докладом выступил глава района Александр Шарков. Также о своей работе рассказали активисты местных отделений из других муниципалитетов. 

«Для меня было очень важно послушать обратную связь, услышать ребят из муниципалитетов. Независимо от того, где ребята проживают, они активно принимают участие в федеральных проектах, - подчеркнул Артур Орлов. – Дети развиваются, им это интересно». 

Также состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям региона в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!». Вячеслав Федорищев и Артур Орлов вручили паспорта 14 ребятам. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

