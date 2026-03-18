В Ставропольском районе задержали тольяттинца, который хотел сбыть наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования в селе Васильевка остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем Lada Kalina.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который при виде патрульных начал нервничать и попытался снять куртку. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть ранее судимого за кражи и мошенничества 35-летнего жителя Тольятти.

В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, у пассажира в куртке полицейские обнаружили и изъяли два бумажных свертка с порошкообразным веществом, сотовый телефон и банковские карты. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что перевозит запрещенные вещества.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о задержании в дежурную часть и передали злоумышленника прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков выписал мужчине направление в медицинское учреждение для освидетельствования. В настоящее время биологический материал, сданный задержанным, находится на исследовании в наркологическом диспансере. По результатам полицейскими будет принято процессуальное решение.

В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти специалистами установлено, что в бумажных свертках находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 94,8 граммов, что законодательство относит к крупному размеру.

Безработный задержанный воспользовался правом, предоставленным ст. 51 УПК РФ, и отказался от дачи показаний.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере). По ходатайству органа следствия, судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.