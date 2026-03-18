Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ставропольском районе задержали тольяттинца, который хотел сбыть наркотики

В Ставропольском районе задержали тольяттинца, который хотел сбыть наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования в селе Васильевка остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем Lada Kalina.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который при виде патрульных начал нервничать и попытался снять куртку. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть ранее судимого за кражи и мошенничества 35-летнего жителя Тольятти.

В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, у пассажира в куртке полицейские обнаружили и изъяли два бумажных свертка с порошкообразным веществом, сотовый телефон и банковские карты. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что перевозит запрещенные вещества.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о задержании в дежурную часть и передали злоумышленника прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков выписал мужчине направление в медицинское учреждение для освидетельствования. В настоящее время биологический материал, сданный задержанным, находится на исследовании в наркологическом диспансере. По результатам полицейскими будет принято процессуальное решение.

В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти специалистами установлено, что в бумажных свертках находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 94,8 граммов, что законодательство относит к крупному размеру.

Безработный задержанный воспользовался правом, предоставленным ст. 51 УПК РФ, и отказался от дачи показаний.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере). По ходатайству органа следствия, судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
11 марта 2026, 12:44
В настоящее время Большечерниговским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Происшествия
09 марта 2026, 12:05
Местный житель подозревается в систематическом предоставлении наркозависимым помещения для потребления запрещенных веществ. Происшествия
07 марта 2026, 10:53
Сотрудники полиции задержали в гаражном массиве в районе Образцовской площадки двоих мужчин 2004 года рождения. Криминал
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
