В марте россияне могут получить квитанции с прежней датой платежа — 10 апреля, несмотря на нововведения, согласно которым гражданин РФ должен оплатить квитанцию не позднее 15-го числа каждого месяца. Об этом 18 марта сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны, где по привычке печатается 10-е число. Если вы обнаружили в своей мартовской платежке прежнюю дату, первым делом стоит просто позвонить в свою управляющую компанию», — отметил Бондарь в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что не будет лишним продублировать запрос через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

«Если же вам так и будут приходить платежки с неправильной датой, а компания откажется вносить правки, следует подать жалобу в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. <...> Роспотребнадзор способен выписать штраф по ст. 14.8 КоАП РФ за нарушение права потребителя на получение достоверной информации», — добавил эксперт.