Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
Самара готовит турнир по киле!

Кила – это русская игра с мячом, которую президент Федерации килы России Дмитрий Черняк развивает с 2014 года.

В состав Поволжской лиги килы вошли ватаги (команды) из Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также из республики Чувашия. На 2026 год запланирован турнирный марафон, состоящий из пяти этапов, которые пройдут в разных городах Приволжского федерального округа. Главным трофеем станет церемониальная чаша - Братина Поволжья.

Планируется, что турнир в Самаре пройдет в мае. Как рассказал атаман ватаги «Егорий Храбрый» Никита Некрасов, намерение создать свою Лигу и определить, кто сильнее в Поволжье, наконец реализовано, и теперь команды прорабатывают организационные вопросы и активно готовятся к соревнованиям.

Стоит отметить, что «Егорий храбрый» имеет опыт в проведении состязаний, на счету ватаги уже шесть подобных турниров.

Спортивное мероприятие по киле очень динамичное и захватывающее, игра держит в напряжении участников и зрителей от начала и до финала! Самобытная кила похожа на некоторые виды спорта и вместе с тем обладает уникальным русским характером и настроением. Так, в правилах килы предусмотрена возможность играть с мячом руками и ногами, использовать силовые приемы борьбы и нестандартные тактические комбинации. Мяч для килы обладает неповторимой формой и весит 1,5 кг — это самый тяжелый мяч в мире спорта!

Приглашаем жителей Самарской области на яркий турнир, который станет знаковым событием в развитии национальных видов спорта в нашем регионе!

«Будем рады поддержке наших земляков, - говорит Никита Некрасов. – Нашей ватаге три года, мы отыграли 10 межрегиональных турниров. Рассчитываем на победу!».

