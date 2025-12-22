Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию

99
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.

Министерство транспорта и автомобильных дорог держит на особом контроле соблюдение санитарных норм в пассажирском транспорте. По поручению врио министра Артура Абдрашитова перевозчики усилили работу по обеспечению чистоты подвижного состава.

«Чистота транспорта – это элемент комфорта, безопасности и уважения к пассажирам. Выходящий на линию автобус должен быть безупречен как внутри, так и снаружи: вымытый кузов, чистый салон и сиденья, обработанные поручни. Сейчас, в сезон простуд, это особенно важно»,
— отметил Артур Абдрашитов.

В автопарках региона для этих целей используются специализированные моечные комплексы. Например, на базе одного из крупнейших перевозчиков региона — ООО «Самара Авто Газ», где ежедневно проходит полную санитарную обработку более 400 автобусов, — работают две линии с щеточным оборудованием. Для устранения сложных загрязнений задействованы сотрудники с аппаратами высокого давления.

Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами, одобренными Роспотребнадзором, для профилактики распространения вирусных инфекций.

Каждое транспортное средство проходит строгий контроль перед выходом на линию. Если автобус не соответствует установленным санитарным требованиям, он не допускается к работе и возвращается в парк для повторной обработки.

 

Фото:   Минтранс Самарской области

Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
22 декабря 2025, 21:05
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки. Культура
30
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
22 декабря 2025, 20:19
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай. Транспорт
82
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025, 19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в... Политика
127
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
131
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.
22 декабря 2025  17:49
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов провели заседание коорсовета по взаимодействию с Движением Первых
219
22 декабря 2025  13:07

Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
234
22 декабря 2025  11:35

Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
267
22 декабря 2025  10:48

Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
243
