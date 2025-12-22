️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию

Министерство транспорта и автомобильных дорог держит на особом контроле соблюдение санитарных норм в пассажирском транспорте. По поручению врио министра Артура Абдрашитова перевозчики усилили работу по обеспечению чистоты подвижного состава.

«Чистота транспорта – это элемент комфорта, безопасности и уважения к пассажирам. Выходящий на линию автобус должен быть безупречен как внутри, так и снаружи: вымытый кузов, чистый салон и сиденья, обработанные поручни. Сейчас, в сезон простуд, это особенно важно»,

— отметил Артур Абдрашитов.

В автопарках региона для этих целей используются специализированные моечные комплексы. Например, на базе одного из крупнейших перевозчиков региона — ООО «Самара Авто Газ», где ежедневно проходит полную санитарную обработку более 400 автобусов, — работают две линии с щеточным оборудованием. Для устранения сложных загрязнений задействованы сотрудники с аппаратами высокого давления.

Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами, одобренными Роспотребнадзором, для профилактики распространения вирусных инфекций.

Каждое транспортное средство проходит строгий контроль перед выходом на линию. Если автобус не соответствует установленным санитарным требованиям, он не допускается к работе и возвращается в парк для повторной обработки.

Фото: Минтранс Самарской области