Виталий Шабалатов встретился с участниками проекта «Команда развития Самарской области»

Сегодня, 22 декабря, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел встречу с участниками проекта «Команда развития Самарской области», резервистами системы кадровых резервов Самарской области и победителями единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления.



Мы стремимся создать необходимые условия для того, чтобы вы могли реализовать свой потенциал, направить его на решение приоритетных в масштабах страны задач. Очень важно, что сегодня множество предложенных вами проектов и инициатив уже находится на стадии реализации. Многие из вас вошли в состав команды правительства, муниципалитетов региона. Уверен, что это будет способствовать позитивным переменам во всех сферах жизни. Мы заинтересованы в вашем дальнейшем развитии, профессиональном росте», – сказал Виталий Шабалатов, обращаясь к присутствующим.



Он подчеркнул, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и региональное правительство уделяют большое внимание поддержке талантливых, инициативных жителей региона и работа в этом направлении будет продолжена.



Виталий Шабалатов вручил заслуженные награды победителям регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления 2025 года.



Руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников занял первое место в номинации «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области».



Победителем в номинации «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области» стал главный консультант управления по взаимодействию с муниципальными образованиями департамента по координации местного самоуправления и социально-значимых проектов министерства внутренней политики Самарской области Алексей Мирон.



«Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области» - главный консультант управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Никита Белоцерковский.



«Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области» - консультант управления правового обеспечения и наградной работы министерства спорта Самарской области Юлия Лукина.



«Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области» - заместитель руководителя департамента финансов администрации городского округа Самара Андрей Аксютин.



«Лучший муниципальный служащий в Самарской области» - главный специалист управления образования, культуры и искусства департамента культуры администрации городского округа Тольятти Ольга Мещерякова.



Первое место в номинации «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» завоевала начальник отдела инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации городского округа Новокуйбышевск Надежда Малькина.



«Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области» - консультант отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Ленинского района городского округа Самара Елена Годунова.



Победителем в номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» стала администрация муниципального района Исаклинский Самарской области с практикой внедрения и развития бренда муниципального района «Исаклы - край ста ключей», которую представил временно исполняющий обязанности заместителя главы, руководитель управления экономического развития, инвестиций и финансами администрации муниципального района Исаклинский Самарской области Владимир Макаров.



Всего в этом году в конкурсе приняли участие 467 человек, конкурс проходил по 9 номинациям. В декабре были подведены итоги и определены 9 победителей и 19 призеров. Напомним, конкурс проводится с 2020 года. Конкурс представляет собой централизованную площадку для выявления лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, лучших практик, применяемых в органах власти Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области