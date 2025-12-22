Я нашел ошибку
Врио заместителя председателя Правительства СО вручил награды победителям регионального конкурса в сфере государственного и муниципального управления.
Виталий Шабалатов встретился с участниками проекта «Команда развития Самарской области»
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Виталий Шабалатов встретился с участниками проекта «Команда развития Самарской области»

Врио заместителя председателя Правительства СО вручил награды победителям регионального конкурса в сфере государственного и муниципального управления.

Сегодня, 22 декабря, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел встречу с участниками проекта «Команда развития Самарской области», резервистами системы кадровых резервов Самарской области и победителями единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления.

Мы стремимся создать необходимые условия для того, чтобы вы могли реализовать свой потенциал, направить его на решение приоритетных в масштабах страны задач. Очень важно, что сегодня множество предложенных вами проектов и инициатив уже находится на стадии реализации. Многие из вас вошли в состав команды правительства, муниципалитетов региона. Уверен, что это будет способствовать позитивным переменам во всех сферах жизни. Мы заинтересованы в вашем дальнейшем развитии, профессиональном росте», – сказал Виталий Шабалатов, обращаясь к присутствующим.

Он подчеркнул, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и региональное правительство уделяют большое внимание поддержке талантливых, инициативных жителей региона и работа в этом направлении будет продолжена.

Виталий Шабалатов вручил заслуженные награды победителям регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления 2025 года.

Руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников занял первое место в номинации «Лучший руководитель государственной гражданской службы Самарской области».

Победителем в номинации «Лучший государственный гражданский служащий Самарской области» стал главный консультант управления по взаимодействию с муниципальными образованиями департамента по координации местного самоуправления и социально-значимых проектов министерства внутренней политики Самарской области Алексей Мирон.

«Лучший наставник на государственной гражданской службе Самарской области» - главный консультант управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Никита Белоцерковский.

«Лучший молодой специалист государственной гражданской службы Самарской области» - консультант управления правового обеспечения и наградной работы министерства спорта Самарской области Юлия Лукина.

«Лучший руководитель муниципальной службы в Самарской области» - заместитель руководителя департамента финансов администрации городского округа Самара Андрей Аксютин.

«Лучший муниципальный служащий в Самарской области» - главный специалист управления образования, культуры и искусства департамента культуры администрации городского округа Тольятти Ольга Мещерякова.

Первое место в номинации «Лучший наставник на муниципальной службе в Самарской области» завоевала начальник отдела инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации городского округа Новокуйбышевск Надежда Малькина.

«Лучший молодой специалист муниципальной службы в Самарской области» - консультант отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Ленинского района городского округа Самара Елена Годунова.

Победителем в номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» стала администрация муниципального района Исаклинский Самарской области с практикой внедрения и развития бренда муниципального района «Исаклы - край ста ключей», которую представил временно исполняющий обязанности заместителя главы, руководитель управления экономического развития, инвестиций и финансами администрации муниципального района Исаклинский Самарской области Владимир Макаров.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 467 человек, конкурс проходил по 9 номинациям. В декабре были подведены итоги и определены 9 победителей и 19 призеров. Напомним, конкурс проводится с 2020 года. Конкурс представляет собой централизованную площадку для выявления лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, лучших практик, применяемых в органах власти Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

В центре внимания
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.
22 декабря 2025  17:49
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов провели заседание коорсовета по взаимодействию с Движением Первых
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
