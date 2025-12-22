Врач рассказала о риске проблем со зрением после перенесенного гриппа А

Грипп А может оказывать влияние на зрение, и в ряде случаев ухудшение возникает не во время самой инфекции, а спустя несколько дней после перенесенного заболевания. Это связано прежде всего с поствирусной иммунной реакцией. Чаще всего при гриппе могут развиваться конъюнктивиты, блефариты и халазионы. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Кроме того, вирус гриппа способен запускать воспалительные процессы, которые затрагивают сосуды и нервную ткань, в том числе структуры глаза. На этом фоне могут развиваться такие состояния, как воспаление зрительного нерва, увеит, ретинит или нарушение микроциркуляции в сетчатке. В результате человек может отмечать снижение остроты зрения, затуманивание, искажение изображения или появление «пятен» перед глазами», — предупредила врач.

Высокая температура, обезвоживание и резкие колебания артериального давления также способны негативно сказываться на состоянии зрительного анализатора.

Вакцинация от гриппа действительно может снизить риск тяжелых поствирусных осложнений, включая офтальмологические. У привитых людей риск тяжелых и затяжных последствий гриппа, как правило, существенно ниже.

«После перенесенного гриппа важно внимательно относиться к любым изменениям со стороны зрения. Поводом для немедленного обращения к врачу являются резкое или постепенно нарастающее снижение зрения, двоение в глазах, появление темных пятен, вспышек или «мушек», боль в глазах, особенно при движении, выраженная светобоязнь, а также ощущение пелены или искажение контуров предметов. Эти симптомы могут указывать на воспалительное поражение глазных структур или зрительного нерва и требуют срочной диагностики», — предупредила Миргородская.

Она предупредила: особенно высокий риск подобных осложнений наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные болезни, а также у пациентов с уже имеющимися офтальмологическими проблемами. В группе повышенного риска находятся пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом, а также те, кто перенес грипп в тяжелой форме или занимался самолечением, откладывая обращение к врачу.

Любые нарушения зрения после гриппа нельзя игнорировать: своевременное обращение за медицинской помощью позволяет предотвратить стойкие изменения и сохранить зрение, указала врач.

Фото: freepik.com