Я нашел ошибку
Главные новости:
В ряде случаев ухудшение возникает не во время самой инфекции, а спустя несколько дней после перенесенного заболевания.
Врач рассказала о риске проблем со зрением после перенесенного гриппа А
Врио заместителя председателя Правительства СО вручил награды победителям регионального конкурса в сфере государственного и муниципального управления.
Виталий Шабалатов встретился с участниками проекта «Команда развития Самарской области»
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач рассказала о риске проблем со зрением после перенесенного гриппа А

142
В ряде случаев ухудшение возникает не во время самой инфекции, а спустя несколько дней после перенесенного заболевания.

Грипп А может оказывать влияние на зрение, и в ряде случаев ухудшение возникает не во время самой инфекции, а спустя несколько дней после перенесенного заболевания. Это связано прежде всего с поствирусной иммунной реакцией. Чаще всего при гриппе могут развиваться конъюнктивиты, блефариты и халазионы. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Кроме того, вирус гриппа способен запускать воспалительные процессы, которые затрагивают сосуды и нервную ткань, в том числе структуры глаза. На этом фоне могут развиваться такие состояния, как воспаление зрительного нерва, увеит, ретинит или нарушение микроциркуляции в сетчатке. В результате человек может отмечать снижение остроты зрения, затуманивание, искажение изображения или появление «пятен» перед глазами», — предупредила врач.

Высокая температура, обезвоживание и резкие колебания артериального давления также способны негативно сказываться на состоянии зрительного анализатора.

Вакцинация от гриппа действительно может снизить риск тяжелых поствирусных осложнений, включая офтальмологические. У привитых людей риск тяжелых и затяжных последствий гриппа, как правило, существенно ниже.

«После перенесенного гриппа важно внимательно относиться к любым изменениям со стороны зрения. Поводом для немедленного обращения к врачу являются резкое или постепенно нарастающее снижение зрения, двоение в глазах, появление темных пятен, вспышек или «мушек», боль в глазах, особенно при движении, выраженная светобоязнь, а также ощущение пелены или искажение контуров предметов. Эти симптомы могут указывать на воспалительное поражение глазных структур или зрительного нерва и требуют срочной диагностики», — предупредила Миргородская.

Она предупредила: особенно высокий риск подобных осложнений наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные болезни, а также у пациентов с уже имеющимися офтальмологическими проблемами. В группе повышенного риска находятся пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом, а также те, кто перенес грипп в тяжелой форме или занимался самолечением, откладывая обращение к врачу.

Любые нарушения зрения после гриппа нельзя игнорировать: своевременное обращение за медицинской помощью позволяет предотвратить стойкие изменения и сохранить зрение, указала врач.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем.
22 декабря 2025, 18:20
Врач-офтальмолог рассказал, как защитить глаза от сухости и раздражения в зимний период
Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем. Здравоохранение
237
Прощание состоится 24 декабря с 13:00 до 14:30 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1.
22 декабря 2025, 17:57
Скончался заведующий отделением анестезиологии-реанимации Новокуйбышевской горбольницы Юрий Царёв 
Прощание состоится 24 декабря с 13:00 до 14:30 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1. Здравоохранение
294
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
22 декабря 2025, 15:26
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин. Здравоохранение
298
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
225
В Самарской области в мае 2026 года запланировано провести Всероссийский слет добровольцев.
22 декабря 2025  17:49
Вячеслав Федорищев и Артур Орлов провели заседание коорсовета по взаимодействию с Движением Первых
287
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
261
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
285
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
258
Весь список