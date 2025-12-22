россияне начали терять зрение из-за нового гриппа

Россияне начали массово жаловаться на резкое ухудшение зрения после перенесённого гриппа А. Осложнение в виде «тумана» и двоения в глазах наступает на 3–5 день болезни.

Как сообщает «База», пациенты с таким гриппом сталкиваются с расфокусировкой зрения. Одна из пострадавших, 24-летняя москвичка Юлия, рассказала, что её стопроцентное зрение упало за два дня.

«Я начала видеть всё "в мыле": яркие надписи внезапно стали двоиться, в плохо освещённом помещении теперь тяжелее ориентироваться, а фокусировка на предмете замедлилась до 5 секунд», — поделилась она.

Девушке диагностировали синдром сухого глаза как последствие инфекции. Врачи подтвердили, что это не единичный случай, и наплыв пациентов с такими симптомами резко вырос с середины ноября. Всем назначают интенсивную терапию глазными каплями, прогнозируя восстановление зрения через несколько недель.

Ранее сообщалось о всплеске заболеваемости новым штаммом гриппа А в России, пишет МК.