Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Россияне начали терять зрение из-за нового гриппа

181
россияне начали терять зрение из-за нового гриппа

Россияне начали массово жаловаться на резкое ухудшение зрения после перенесённого гриппа А. Осложнение в виде «тумана» и двоения в глазах наступает на 3–5 день болезни.

Как сообщает «База», пациенты с таким гриппом сталкиваются с расфокусировкой зрения. Одна из пострадавших, 24-летняя москвичка Юлия, рассказала, что её стопроцентное зрение упало за два дня.

«Я начала видеть всё "в мыле": яркие надписи внезапно стали двоиться, в плохо освещённом помещении теперь тяжелее ориентироваться, а фокусировка на предмете замедлилась до 5 секунд», — поделилась она.

Девушке диагностировали синдром сухого глаза как последствие инфекции. Врачи подтвердили, что это не единичный случай, и наплыв пациентов с такими симптомами резко вырос с середины ноября. Всем назначают интенсивную терапию глазными каплями, прогнозируя восстановление зрения через несколько недель.

Ранее сообщалось о всплеске заболеваемости новым штаммом гриппа А в России, пишет МК. 

