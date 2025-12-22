внимательность стала самым востребованным качеством на рынке труда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Внимательность стала самым востребованным качеством на рынке труда

155
внимательность стала самым востребованным качеством на рынке труда

Генетика не определяет наш карьерный путь, но способна подсказать, в каких сферах природные качества проявляются особенно ярко. Эксперты Genotek и Авито Работы изучили, как врожденные особенности связаны с успехом в профессиях, где важны креативность, лидерство и внимательность, и где чаще всего требуются специалисты с такими качествами. Оказалось, что наш «генетический код» действительно влияет на то, к каким задачам мы тянемся интуитивно — а значит, может помочь точнее выбрать профессию.

Важно учитывать: гены не диктуют, кем вам быть, а показывают ваш природный «стартовый набор» — врожденные склонности к определенным типам задач, которые можно и нужно развивать.

1. Ген: СОМТ (образная креативность и творчество)

За склонность к творческому мышлению и креативнось отвечает ген COMT — он влияет на то, насколько человеку легко придумывать новое, замечать необычные связи и работать с идеями.  Ген COMT кодирует фермент, участвующий в деградации катехоламинов — группы биологически активных веществ, включающих дофамин, адреналин и норадреналин. Катехоламины выполняют важные функции в центральной нервной системе, регулируя настроение, внимание, мотивацию, обучение и память. Дофамин — это нейромедиатор, ответственный за чувство удовольствия, вознаграждение, мотивацию и принятие решений. Некоторые исследования указывают на связь изменения гена COMT с творческими способностями и инновационным мышлением. Один из наиболее известных вариантов этого гена — аллель Val158Met, определяемый заменой аминокислоты валин на метионин.

Аллель Met связан с пониженной активностью фермента COMT, что ведет к повышению уровня дофамина в головном мозге. Повышенные концентрации дофамина ассоциируются с улучшением творческих способностей и нестандартного мышления. Люди с вариантом Met чаще демонстрируют склонность к дивергентному мышлению, гибкости ума и креативности.

Исследования также отмечают, что носители варианта Val могут демонстрировать лучшие показатели исполнительной функции и точности принятия решений, однако это часто сопровождается снижением открытости новому опыту и меньшей предрасположенностью к творчеству.

На рынке труда это качество сегодня востребовано во многих сферах: по данным Авито Работы, спрос на специалистов, чья работа связана с креативностью, в январе–ноябре 2025 года вырос на 13% за год. Чаще всего в указанном периоде стали искать аниматоров (+84%) и фотографов (+68%).

 

2. Ген: DRD3 (предпринимательство и рискованность)

Если COMT подсвечивает склонность к творческим решениям, то ген DRD3 отвечает за готовность к риску и лидерские качества. Этот ген кодирует рецептор дофамина D3, который является частью дофаминергической системы мозга. Изучение роли гена DRD3 в поведении и принятии рисков показывает интересные корреляции с предпринимательской деятельностью.

Люди с определенными вариантами гена DRD3 отличаются повышенной чувствительностью к наградам и повышенным уровнем риска. Предпринимательство предполагает готовность идти на риски и быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Именно эти качества зачастую являются ключевыми факторами успеха предпринимателя.

Например, исследования показали, что люди с определенной формой гена DRD3 проявляют большую настойчивость в достижении целей и обладают высоким уровнем устойчивости к стрессу, что позволяет эффективно справляться с трудностями, характерными для бизнеса. 

Именно эти качества ценятся во многих профессиях в бизнесе. Так, в январе–ноябре 2025 года стали в два раза (+103%) чаще, чем годом ранее искать менеджеров по работе с клиентами. Лидерство также чаще искать среди соискателей на должность администраторов (+14%).

 

3. Ген: BDNF (зрительная память)

И наконец, третий ген связан с другой группой задач — требующих точности, внимательности и способности быстро запоминать визуальную информацию. Ген BDNF кодирует важный белок, который играет ключевую роль в развитии и поддержании здоровья нейронов, росте новых связей между ними и защите от повреждений. Этот ген активно исследуется в контексте множества когнитивных функций, включая память и восприятие визуальных образов.

Зрительная память относится к способности запоминать и воспроизводить визуальные образы. Исследования показывают, что определенный полиморфизм гена BDNF, обозначаемый как rs6265 (или SNP Val66Met), может иметь отношение к индивидуальным различиям в эффективности зрительного восприятия и запоминания изображений. Например, участники экспериментов, обладающие благоприятным вариантом гена, продемонстрировали лучшее выполнение тестов на распознавание лиц и предметов.

Внимательность и зрительная память — это одно из самых востребованных качеств во многих профессиях, где важны точность и аккуратность. Количество вакансий, где упоминалась внимательность, в январе–ноябре текущего года увеличилось на 65% за год. Больше всего спрос вырос на таких специалистов, как инженеры (+152%), специалисты поддержки (+144%) и автомеханики (+144%).

Таким образом, ваши гены могут подсказать вектор, в котором ваши природные таланты раскроются максимально полно. Это мощный инструмент для самопознания, который помогает сделать осознанный карьерный выбор. Однако финальное решение — «код» вашей карьеры — всегда остается за вами: за вашим опытом, упорством и желанием развиваться.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
164
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
215
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
220
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
219
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
211
Весь список