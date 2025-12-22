внимательность стала самым востребованным качеством на рынке труда

Генетика не определяет наш карьерный путь, но способна подсказать, в каких сферах природные качества проявляются особенно ярко. Эксперты Genotek и Авито Работы изучили, как врожденные особенности связаны с успехом в профессиях, где важны креативность, лидерство и внимательность, и где чаще всего требуются специалисты с такими качествами. Оказалось, что наш «генетический код» действительно влияет на то, к каким задачам мы тянемся интуитивно — а значит, может помочь точнее выбрать профессию.

Важно учитывать: гены не диктуют, кем вам быть, а показывают ваш природный «стартовый набор» — врожденные склонности к определенным типам задач, которые можно и нужно развивать. 1. Ген: СОМТ (образная креативность и творчество) За склонность к творческому мышлению и креативнось отвечает ген COMT — он влияет на то, насколько человеку легко придумывать новое, замечать необычные связи и работать с идеями. Ген COMT кодирует фермент, участвующий в деградации катехоламинов — группы биологически активных веществ, включающих дофамин, адреналин и норадреналин. Катехоламины выполняют важные функции в центральной нервной системе, регулируя настроение, внимание, мотивацию, обучение и память. Дофамин — это нейромедиатор, ответственный за чувство удовольствия, вознаграждение, мотивацию и принятие решений. Некоторые исследования указывают на связь изменения гена COMT с творческими способностями и инновационным мышлением. Один из наиболее известных вариантов этого гена — аллель Val158Met, определяемый заменой аминокислоты валин на метионин. Аллель Met связан с пониженной активностью фермента COMT, что ведет к повышению уровня дофамина в головном мозге. Повышенные концентрации дофамина ассоциируются с улучшением творческих способностей и нестандартного мышления. Люди с вариантом Met чаще демонстрируют склонность к дивергентному мышлению, гибкости ума и креативности. Исследования также отмечают, что носители варианта Val могут демонстрировать лучшие показатели исполнительной функции и точности принятия решений, однако это часто сопровождается снижением открытости новому опыту и меньшей предрасположенностью к творчеству. На рынке труда это качество сегодня востребовано во многих сферах: по данным Авито Работы, спрос на специалистов, чья работа связана с креативностью, в январе–ноябре 2025 года вырос на 13% за год. Чаще всего в указанном периоде стали искать аниматоров (+84%) и фотографов (+68%). 2. Ген: DRD3 (предпринимательство и рискованность) Если COMT подсвечивает склонность к творческим решениям, то ген DRD3 отвечает за готовность к риску и лидерские качества. Этот ген кодирует рецептор дофамина D3, который является частью дофаминергической системы мозга. Изучение роли гена DRD3 в поведении и принятии рисков показывает интересные корреляции с предпринимательской деятельностью. Люди с определенными вариантами гена DRD3 отличаются повышенной чувствительностью к наградам и повышенным уровнем риска. Предпринимательство предполагает готовность идти на риски и быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Именно эти качества зачастую являются ключевыми факторами успеха предпринимателя. Например, исследования показали, что люди с определенной формой гена DRD3 проявляют большую настойчивость в достижении целей и обладают высоким уровнем устойчивости к стрессу, что позволяет эффективно справляться с трудностями, характерными для бизнеса. Именно эти качества ценятся во многих профессиях в бизнесе. Так, в январе–ноябре 2025 года стали в два раза (+103%) чаще, чем годом ранее искать менеджеров по работе с клиентами. Лидерство также чаще искать среди соискателей на должность администраторов (+14%). 3. Ген: BDNF (зрительная память) И наконец, третий ген связан с другой группой задач — требующих точности, внимательности и способности быстро запоминать визуальную информацию. Ген BDNF кодирует важный белок, который играет ключевую роль в развитии и поддержании здоровья нейронов, росте новых связей между ними и защите от повреждений. Этот ген активно исследуется в контексте множества когнитивных функций, включая память и восприятие визуальных образов. Зрительная память относится к способности запоминать и воспроизводить визуальные образы. Исследования показывают, что определенный полиморфизм гена BDNF, обозначаемый как rs6265 (или SNP Val66Met), может иметь отношение к индивидуальным различиям в эффективности зрительного восприятия и запоминания изображений. Например, участники экспериментов, обладающие благоприятным вариантом гена, продемонстрировали лучшее выполнение тестов на распознавание лиц и предметов. Внимательность и зрительная память — это одно из самых востребованных качеств во многих профессиях, где важны точность и аккуратность. Количество вакансий, где упоминалась внимательность, в январе–ноябре текущего года увеличилось на 65% за год. Больше всего спрос вырос на таких специалистов, как инженеры (+152%), специалисты поддержки (+144%) и автомеханики (+144%). Таким образом, ваши гены могут подсказать вектор, в котором ваши природные таланты раскроются максимально полно. Это мощный инструмент для самопознания, который помогает сделать осознанный карьерный выбор. Однако финальное решение — «код» вашей карьеры — всегда остается за вами: за вашим опытом, упорством и желанием развиваться.