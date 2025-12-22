Я нашел ошибку
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Эксперт оценила падение цен на масло
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств

В Министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось очередное заседание Комиссии по присвоению региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Заявки новых участников были одобрены.

Задачу продвигать местное производство и поддерживать предпринимателей   поставил губернатора региона Вячеслав Федорищев.

Среди одобренных участников – производители кондитерских изделий, сувенирной и упаковочной продукции, а также промышленного и мультимедийного оборудования.

На презентации своей продукции директор ООО «КФ «МИР» Ирина Гусарова рассказала, что использует логотип «Сделано в Самарской области» уже не первый год. На коробках с конфетами компания размещает фотографии достопримечательностей Самарской области с QR-кодами, по которым можно узнать подробности.

«В этом году мы повторно подали заявку в связи с истечением трёхлетнего срока действия предыдущего сертификата. Знак «Самарский продукт» помогает эффективно продвигать нашу продукцию на рынке», - прокомментировала Ирина.

Среди других одобренных участников: ООО «КФ «СлаСти» (кондитерские изделия), ИП Воробьев Илья Анатольевич (картонная упаковка для конфет), ООО «Монтеграция» (интерактивное мультимедийное оборудование и системы самообслуживания «ПРОСИГМА»), а также ООО «НПЦ «Самара» (оборудование для нефтегазового сектора).

Директор по развитию «НПЦ «Самара» Александр Веревкин, презентуя продукцию своей компании, отметил, что центр производит нестандартное промышленное и испытательное оборудование, автоклавные комплексы и реакторы высокого давления.

«Одно из направлений деятельности «Научно-производственного центра «Самара» - разработка и внедрение уникального оборудования и комплектующих любой сложности для научных лабораторий, испытательных центров, объектов малой промышленности и прочих потребителей. Мы решаем задачи, для которых нет типовых решений. Среди наших партнёров – крупные нефтегазовые компании и отраслевые институты по всей стране. Логотип «Сделано в Самарской области» важен для нас: он демонстрирует партнёрам, что производство оборудования сосредоточено здесь, в регионе», - рассказал директор «НПЦ «Самара».

Комиссия также поддержала творческих мастеров: Викторию Давыдову (картины и аксессуары на шёлке) и Марию Тихонову, самозанятую из посёлка Алексеевка, создающую картины и портреты в технике маркетри из соломки.

Проект «Сделано в Самарской области» был запущен Минпромторгом в 2019 году по инициативе Правительства региона. На сегодняшний день в нём участвуют 426 производителей, выпускающих более 3,5 тысяч наименований товаров.

«Проект «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» имеет стратегическое значение для развития региона. Он объединяет производителей, способствует росту продаж и укреплению местного производства. Региональный бренд повышает конкурентоспособность самарских товаров, стимулирует потребительский патриотизм и выстраивает прямую связь между производителями и покупателями. Мы продолжаем поддерживать бизнес, упрощая доступ к бренду и расширяя его применение в разных отраслях — от продовольствия до высокотехнологичного оборудования и творческих изделий», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Товарный региональный знак «Сделано в Самарской области» выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства на территории Самаркой области.

Фото: Минпромторг СО

