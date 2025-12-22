Рабочий погиб в Самаре во время монтажных работ

ЧП произошло еще некоторое время назад. При проведении монтажных работ с высоты третьего этажа сорвался и погиб монтажник. Каски на нем не было, страховочные ремни отсутствовали, пишет Волга-Ньюс.

Как выяснилось при разбирательстве, у Самарского юридического института ФСИН был заключен государственный контракт на капитальный ремонт оконных блоков. Контракт выиграла фирма, которой руководил Альбек Туманов. Последний нашел бригаду монтажников и устно договорился с ними, как с субподрядчиками, о выполнении необходимых работ. Никакого письменного соглашения не подписывалось, бригаду просто допустили к работе.

Дальше рабочим оформили пропуска для на территорию института, так как она была закрыта для свободного посещения. Потом по указанию Туманова были завезены "леса" и некоторые средства индивидуальной защиты. Но эти средства не были выданы рабочим. С последними не проводили и инструктаж по технике безопасности. А "бригадир", который по расчету Туманова должен был следить за работами, не оформил доступ на территорию института. То есть процесс никем не контролировался. При этом, эксперт признал, что у погибшего в крови и моче было обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 1,42‰ и 2,62‰ соответственно.

В итоге Туманов попал под уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к лишению свободы условно на 1 год и 9 месяцев. Также он должен выплатить в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей.