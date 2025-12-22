Стало известно о возможном подорожании техосмотра легковых машин в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Стало известно о возможном подорожании техосмотра легковых машин в 2026 году

Стало известно о возможном подорожании техосмотра легковых машин в 2026 году

Стоимость технического осмотра легковых автомобилей в России с 1 января 2026 года вырастет в среднем на 9,7%. Такие данные 22 декабря следуют из анализа региональных тарифов, опубликованного «Коммерсантом».

Согласно методике Федеральной антимонопольной службы, субъекты РФ должны утвердить тарифы до 20 декабря. Однако, как отмечает издание, операторы редко предоставляют собственные расчеты, и цены устанавливаются властями самостоятельно.

Дороже всего услуга будет стоить на Чукотке — 5,4 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге тариф составит 2032 рубля, в Амурской области — 1855 рублей. Самые низкие цены ожидаются в Новгородской и Волгоградской областях — 1074 рубля. В Москве техосмотр подорожает на 9,6%, до 1295 рублей.

Эксперты указывают, что даже такой рост не обеспечит экономической эффективности работы пунктов ТО. Это связано с низкой загрузкой: техосмотр остается обязательным только для такси, грузовиков, автобусов, а также при перерегистрации машин старше четырех лет.

По словам главы союза «Техэксперт» Сергея Зайцева, это приводит к банкротству легальных операторов и росту числа мошенников, оформляющих диагностические карты без реальной проверки, пишут "Известия".

