Стало известно о возможном подорожании техосмотра легковых машин в 2026 году

Стоимость технического осмотра легковых автомобилей в России с 1 января 2026 года вырастет в среднем на 9,7%. Такие данные 22 декабря следуют из анализа региональных тарифов, опубликованного «Коммерсантом».

Согласно методике Федеральной антимонопольной службы, субъекты РФ должны утвердить тарифы до 20 декабря. Однако, как отмечает издание, операторы редко предоставляют собственные расчеты, и цены устанавливаются властями самостоятельно.

Дороже всего услуга будет стоить на Чукотке — 5,4 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге тариф составит 2032 рубля, в Амурской области — 1855 рублей. Самые низкие цены ожидаются в Новгородской и Волгоградской областях — 1074 рубля. В Москве техосмотр подорожает на 9,6%, до 1295 рублей.

Эксперты указывают, что даже такой рост не обеспечит экономической эффективности работы пунктов ТО. Это связано с низкой загрузкой: техосмотр остается обязательным только для такси, грузовиков, автобусов, а также при перерегистрации машин старше четырех лет.

По словам главы союза «Техэксперт» Сергея Зайцева, это приводит к банкротству легальных операторов и росту числа мошенников, оформляющих диагностические карты без реальной проверки, пишут "Известия".