Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне

136
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.

С 12 января по 13 марта Российские студенческие отряды (РСО) продолжат вносить вклад в строительство международных объектов атомной энергетики. 60 участников строительных отрядов атомной отрасли из 15 регионов России будут трудоустроены в подразделения холдинга «ТИТАН-2» на зарубежных проектах Росатома — АЭС «Аккую» в Турецкой Республике и АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет.

В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области. Заместителем руководителя проекта стала боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант» - Бурдаева Дарья. Участники проекта, привлечённые к строительству объектов холдинга «ТИТАН-2», будут выполнять производственно-технические работы. Атомная электростанция строится на берегу Средиземного моря в городе Эль-Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

В составе международного студенческого строительного отряда «Босфор» в Турцию отправится Шалкина Екатерина – боец штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант». На объектах строительства TSM Enerji (входит в холдинг «ТИТАН-2») студенты выполнят строительно-монтажные и производственно-технические работы.

«Российские студенческие отряды выстраивают с работодателями такую систему подготовки, что студенты имеют возможность в течение всего года работать и получать практические навыки. Это дает им работу в реальных условиях и на самых уникальных объектах, что становится большим конкурентным преимуществом при выходе на рынок труда. Уже не первый год РСО работают в круглогодичном формате за рубежом, расширяя свои возможности и укрепляя международный авторитет. Совместно с компанией “ТИТАН-2” мы создаём бесшовную систему подготовки, чтобы ребята могли плавно перейти от учёбы к первому рабочему месту. В этом зимнем сезоне 60 студентов РСО уже будут трудиться на объектах Росатома за границей, укрепляя позиции российской атомной отрасли на международной арене», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

В свободное от работы время студенты РСО совместно с представителями работодателя организуют профориентационные мероприятия. А также события творческой, спортивной и интеллектуальной направленности. По итогам зимнего этапа студенческих строек будут выбраны лучшие участники проектов.

На протяжении 17 лет строительные отряды задействованы в возведении объектов атомной отрасли в России и за рубежом. Первый студенческий строительный отряд «Росатома» был сформирован при строительстве энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году и состоял из 20 человек. В 2014 году госкорпорация «Росатом» и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, что придало импульс развитию ССО. За 17 лет к проектам атомной отрасли было привлечено более 17 тысяч студентов.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 780 человек работали строителями на значимых стройках России.

 

Фото предоставлены министерством молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
22 декабря 2025, 15:11
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни. Здравоохранение
74
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
22 декабря 2025, 14:59
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров... Общество
89
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
22 декабря 2025, 14:46
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России. Общество
111
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
164
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
215
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
220
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
219
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
211
Весь список