Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне

С 12 января по 13 марта Российские студенческие отряды (РСО) продолжат вносить вклад в строительство международных объектов атомной энергетики. 60 участников строительных отрядов атомной отрасли из 15 регионов России будут трудоустроены в подразделения холдинга «ТИТАН-2» на зарубежных проектах Росатома — АЭС «Аккую» в Турецкой Республике и АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет.

В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области. Заместителем руководителя проекта стала боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант» - Бурдаева Дарья. Участники проекта, привлечённые к строительству объектов холдинга «ТИТАН-2», будут выполнять производственно-технические работы. Атомная электростанция строится на берегу Средиземного моря в городе Эль-Дабаа провинции Матрух, примерно в 300 км к северо-западу от Каира.

В составе международного студенческого строительного отряда «Босфор» в Турцию отправится Шалкина Екатерина – боец штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант». На объектах строительства TSM Enerji (входит в холдинг «ТИТАН-2») студенты выполнят строительно-монтажные и производственно-технические работы.

«Российские студенческие отряды выстраивают с работодателями такую систему подготовки, что студенты имеют возможность в течение всего года работать и получать практические навыки. Это дает им работу в реальных условиях и на самых уникальных объектах, что становится большим конкурентным преимуществом при выходе на рынок труда. Уже не первый год РСО работают в круглогодичном формате за рубежом, расширяя свои возможности и укрепляя международный авторитет. Совместно с компанией “ТИТАН-2” мы создаём бесшовную систему подготовки, чтобы ребята могли плавно перейти от учёбы к первому рабочему месту. В этом зимнем сезоне 60 студентов РСО уже будут трудиться на объектах Росатома за границей, укрепляя позиции российской атомной отрасли на международной арене», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

В свободное от работы время студенты РСО совместно с представителями работодателя организуют профориентационные мероприятия. А также события творческой, спортивной и интеллектуальной направленности. По итогам зимнего этапа студенческих строек будут выбраны лучшие участники проектов.

На протяжении 17 лет строительные отряды задействованы в возведении объектов атомной отрасли в России и за рубежом. Первый студенческий строительный отряд «Росатома» был сформирован при строительстве энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году и состоял из 20 человек. В 2014 году госкорпорация «Росатом» и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, что придало импульс развитию ССО. За 17 лет к проектам атомной отрасли было привлечено более 17 тысяч студентов.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 780 человек работали строителями на значимых стройках России.

Фото предоставлены министерством молодежной политики Самарской области