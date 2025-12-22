Я нашел ошибку
Главные новости:
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов

113
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.

Детские школы искусств из Самары и Тольятти стали обладателями ценных музыкальных инструментов — профессиональных фаготов.

Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.

Новые инструменты позволят юным музыкантам осваивать сложные партии в оркестре и сольных произведениях, расширяя репертуар и повышая уровень подготовки.

Инструменты от Министерства промышленности РФ получили Детская школа искусств Центрального района г.Тольятти и Детская музыкальная школа им. Д.Д.Шостаковича г.Самара.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025, 16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Политика
894
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
10 декабря 2025, 17:29
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек.  Общество
624
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
09 декабря 2025, 15:07
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из... Спорт
858
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
180
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
228
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
223
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
228
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
220
Весь список