Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов

Детские школы искусств из Самары и Тольятти стали обладателями ценных музыкальных инструментов — профессиональных фаготов.



Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.



Новые инструменты позволят юным музыкантам осваивать сложные партии в оркестре и сольных произведениях, расширяя репертуар и повышая уровень подготовки.



Инструменты от Министерства промышленности РФ получили Детская школа искусств Центрального района г.Тольятти и Детская музыкальная школа им. Д.Д.Шостаковича г.Самара.

Фото: минкульт СО