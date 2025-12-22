Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор, д.м.н. Ольга Сазонова:



"Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни. Он позволяет поддерживать оптимальный вес, снижает риск развития многих заболеваний, способствует сохранению молодости и красоты.



Принципы рационального питания:



Равновесие. Энергетическая ценность суточного рациона должна соответствовать энергозатратам организма. Если калорийность дневного рациона не компенсирует энергозатраты, это может привести к быстрому истощению организма, нарушению функций всех систем и органов.



В рационе должны содержаться не только белки, жиры и углеводы, но и минеральные соли и витамины.



Сбалансированное питание. Энергетическая ценность белков должна составлять 11-15%, жиров – до 30%, углеводов – 55 - 65%. Рекомендуются потреблять белки животного и растительного происхождения в соотношении 50/50.



Режим. Кратность приёмов пищи, интервалы между ними, время и распределение калорийности.



Оптимальная кратность питания — 3-4 раза в сутки.

Время между приёмами пищи не должно превышать 5 часов.

Определённые часы приёма пищи важны, так как позволяют органам пищеварения приспособиться к установленному режиму и выделять достаточное количество пищеварительных соков.

Распределение калорийности при четырехразовом питании: первый завтрак — 18%, второй завтрак — 12%, обед — 45%, ужин — 25%.

При трехразовом питании завтрак должен составлять 30%, обед - 45%, ужин - 25%.



Безопасность продуктов питания. Включает в себя контроль за фальсификацией пищевых продуктов, добавления химических веществ и эпидемиологической безопасностью.



Правильная кулинарная обработка продуктов.



Разнообразие. Нет продуктов, которые содержали бы комплекс всех пищевых веществ, необходимых человеку. При разнообразном питании, состоящем из продуктов животного и растительного происхождения, в организм поступает достаточное количество питательных веществ.



Учет индивидуальных особенностей организма человека. Каждый рацион адаптируется под конкретного человека и его индивидуальные данные".

