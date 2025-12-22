Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России

130
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.

В Самаре подвели итоги работы регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Также начальники штабов и руководители крупнейших самарских отрядов обсудили планы на 2026 год, когда юнармейское движение отметит 10-летие, а Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России.

«Юнармия – одно из самых заметных молодежных патриотических движений в Самаре, сегодня в городе оно насчитывает уже около 7 тысяч человек. Это юноши и девушки, которые умеют принимать решения, отвечают за свои слова и поступки, неравнодушны к судьбе города, региона и страны. Благодарю всех, кто работает с ребятами каждый день. Совместно с региональным отделением уже формируем насыщенную программу мероприятий в рамках статуса Юнармейской столицы России. Одним из самых зрелищных событий станет юнармейский бал на площади Куйбышева. Планируем, что в нём примут участие 440 пар — в честь 440-летия Самары», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Как отметил начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов, среди ключевых событий уходящего года – присвоение региональному отделению Самарской области почетного имени Героя Российской Федерации, генерала армии Александра Ивановича Баранова, участие юнармейцев в Параде Победы 9 мая и Параде Памяти на площади Куйбышева 7 ноября.

Всего в Самаре на сегодняшний день действует 121 юнармейский отряд. В рамках итогового заседания назван лучший юнармейский отряд по итогам 2025 года – им стал отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ему вручен переходящий Кубок Юнармии Самарской области. Благодарственными письмами Министерства образования Самарской области награждены начальники штабов местных отделений ВВПОД «Юнармия» города Самары. Руководителям юнармейских отрядов школ №№ 16, 34, 49, 52, 53, 70, 100, 109, 122, 154, 163 вручены благодарственные письма Министерства молодежной политики Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

