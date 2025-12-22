В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России

В Самаре подвели итоги работы регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Также начальники штабов и руководители крупнейших самарских отрядов обсудили планы на 2026 год, когда юнармейское движение отметит 10-летие, а Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России.



«Юнармия – одно из самых заметных молодежных патриотических движений в Самаре, сегодня в городе оно насчитывает уже около 7 тысяч человек. Это юноши и девушки, которые умеют принимать решения, отвечают за свои слова и поступки, неравнодушны к судьбе города, региона и страны. Благодарю всех, кто работает с ребятами каждый день. Совместно с региональным отделением уже формируем насыщенную программу мероприятий в рамках статуса Юнармейской столицы России. Одним из самых зрелищных событий станет юнармейский бал на площади Куйбышева. Планируем, что в нём примут участие 440 пар — в честь 440-летия Самары», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Как отметил начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов, среди ключевых событий уходящего года – присвоение региональному отделению Самарской области почетного имени Героя Российской Федерации, генерала армии Александра Ивановича Баранова, участие юнармейцев в Параде Победы 9 мая и Параде Памяти на площади Куйбышева 7 ноября.

Всего в Самаре на сегодняшний день действует 121 юнармейский отряд. В рамках итогового заседания назван лучший юнармейский отряд по итогам 2025 года – им стал отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ему вручен переходящий Кубок Юнармии Самарской области. Благодарственными письмами Министерства образования Самарской области награждены начальники штабов местных отделений ВВПОД «Юнармия» города Самары. Руководителям юнармейских отрядов школ №№ 16, 34, 49, 52, 53, 70, 100, 109, 122, 154, 163 вручены благодарственные письма Министерства молодежной политики Самарской области.

