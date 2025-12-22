Врач-офтальмолог рассказал, как защитить глаза от сухости и раздражения в зимний период

Об этом рассказал заведующий обособленного подразделения в г. Чапаевск Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог Павел Орлов:



«Холодный воздух, отопление и короткий световой день могут привести к сухости и раздражению глаз.



Как улучшить состояние и сохранить их здоровье?



Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвратит пересыхание слизистой оболочки глаз. В том числе, используйте увлажняющие капли с искусственной слезой и регулярно проветривайте помещение.



Пейте достаточное количество воды. Она играет ключевую роль в увлажнении организма, включая глаза. Постарайтесь пить не менее 1,5-2 литров воды в день, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации.



Используйте защитные очки при выходе на улицу. Холодный ветер и яркое солнце могут негативно сказаться на состоянии глаз.



Делайте перерывы при работе за компьютером. Долгое время вблизи экрана часто приводит к синдрому сухого глаза. Используйте правило 20-20-20. Каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и смотрите на объект, находящийся на расстоянии около 6 метров. Так можно снизить нагрузку на глаза и предотвратить их пересыхание".

Фото: минздрав СО