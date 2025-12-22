Я нашел ошибку
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
Врач-офтальмолог рассказал, как защитить глаза от сухости и раздражения в зимний период

166
Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем.

Об этом рассказал заведующий обособленного подразделения в г. Чапаевск Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог Павел Орлов:

 «Холодный воздух, отопление и короткий световой день могут привести к сухости и раздражению глаз.

Как улучшить состояние и сохранить их здоровье?

Следите за увлажнением глаз. В зимний период воздух в помещениях часто становится слишком сухим из-за работы отопительных систем. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать оптимальный уровень влажности и предотвратит пересыхание слизистой оболочки глаз. В том числе, используйте увлажняющие капли с искусственной слезой и регулярно проветривайте помещение.

 Пейте достаточное количество воды. Она играет ключевую роль в увлажнении организма, включая глаза. Постарайтесь пить не менее 1,5-2 литров воды в день, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации.

 Используйте защитные очки при выходе на улицу. Холодный ветер и яркое солнце могут негативно сказаться на состоянии глаз.

 Делайте перерывы при работе за компьютером. Долгое время вблизи экрана часто приводит к синдрому сухого глаза. Используйте правило 20-20-20. Каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и смотрите на объект, находящийся на расстоянии около 6 метров. Так можно снизить нагрузку на глаза и предотвратить их пересыхание".

 

Фото:   минздрав СО

