Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика

В профессиональный праздник - День энергетика – лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» отмечены отраслевыми, муниципальными и корпоративными наградами. Большая их часть была вручена на торжественном мероприятии, в котором приняли участие председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, глава Самары Иван Носков, заместитель председателя Думы городского округа Самары Марат Габдрахманов и директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Они вручили награды губернатора Самарской области, благодарности Губернской думы и благодарственные письма Думы городского округа Самары, Министерства энергетики Российской Федерации, а также почётные грамоты от главы Самары. Кроме того, ряд сотрудников «Т Плюс» отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».

В частности, почётной грамоты губернатора Самарской области удостоены начальник Центральной отопительной котельной Виталий Афанасьев и технический директор - главный инженер Тольяттинской ТЭЦ Вадим Николаев. Благодарности Самарской Губернской Думы удостоены начальник отдела документооборота административно-хозяйственного управления Наталья Шульц и начальник района тепловых сетей №4 «Предприятия тепловых сетей» Алексей Крючков. Кроме того, благодарность Министерства энергетики Российской Федерации получили главный специалист Центральной отопительной котельной Андрей Мокеев, руководитель группы зданий и сооружений Пётр Юльский и старший мастер района тепловых сетей № 4 «Предприятия тепловых сетей» Евгений Андрушко.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»