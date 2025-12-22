Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед судом предстал отец двойни. Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.
В Мордовии суд впервые выписал мужчине штраф за склонение к аборту
Все конкурсанты прошли строгий отбор и подтвердили, что проекты достойны государственной поддержки.
В губернии подвели итоги конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат для молодых профессионалов в сфере культуры
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Самарские семьи смогут ежегодно возвращать часть НДФЛ
Особое внимание уделяется салону: в осенне-зимний период он дополнительно обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.
️В регионе усилен контроль за чистотой общественного транспорта перед выходом на линию
22 декабря в Самаре около филиала Третьяковской галереи при поворота с улицы Ново-Садовой на проспект Масленникова автобус врезался в трамвай.
В Самаре восстановлено движение по проспекту Масленникова после ДТП с автобусом и трамваем
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
Россия увеличила импорт винограда из Китая до рекордных значений
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» получили награды в День энергетика

144
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».

В профессиональный праздник - День энергетика – лучшие работники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» отмечены отраслевыми, муниципальными и корпоративными наградами. Большая их часть была вручена на торжественном мероприятии, в котором приняли участие председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, глава Самары Иван Носков, заместитель председателя Думы городского округа Самары Марат Габдрахманов и директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Они вручили награды губернатора Самарской области, благодарности Губернской думы и благодарственные письма Думы городского округа Самары, Министерства энергетики Российской Федерации, а также почётные грамоты от главы Самары. Кроме того, ряд сотрудников «Т Плюс» отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».

В частности, почётной грамоты губернатора Самарской области удостоены начальник Центральной отопительной котельной Виталий Афанасьев и технический директор - главный инженер Тольяттинской ТЭЦ Вадим Николаев. Благодарности Самарской Губернской Думы удостоены начальник отдела документооборота административно-хозяйственного управления Наталья Шульц и начальник района тепловых сетей №4 «Предприятия тепловых сетей» Алексей Крючков. Кроме того, благодарность Министерства энергетики Российской Федерации получили главный специалист Центральной отопительной котельной Андрей Мокеев, руководитель группы зданий и сооружений Пётр Юльский и старший мастер района тепловых сетей № 4 «Предприятия тепловых сетей» Евгений Андрушко.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

