Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС

Один из объектов «РКС-Самара» стал частью проекта МТС «Виртуальная прогулка». Небольшая площадь на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской известна практически всем самарцам. Именно отсюда начинается знаменитая лестница, ведущая ко Дну. Ещё там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».

Строение оригинальной формы было возведено в 1955 году, когда Совет министров РСФСР принял решение о реконструкции городской водопроводной станции и строительстве очистных водопроводных сооружений на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской. В шестиграннике расположилась башня промывного бака. Отсюда жители Самарского и Ленинского районов начали получать мягкую волжскую питьевую воду.

Именно поэтому сотрудники «РКС-Самара» выбрали эту территорию, усыновили и благоустроили её: заменили асфальтовое покрытие, привели в порядок и украсили колодцы, фасад и стену около здания, спроектировали и установили оригинальный фонтан.

А теперь у здания шестигранника появился информационный пюпитр «Виртуальная прогулка» от МТС, где можно послушать аудиогид.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"