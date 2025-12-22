Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Вот уже более 90 лет региональная энергосистема, имеющая богатую историю и славные традиции, работает на благо жителей Самарской области. Усилиями энергетиков, создававших Жигулевскую ГЭС, теплоэлектроцентрали и другие важнейшие энергообъекты, был заложен прочный фундамент для развития промышленности и экономики нашей губернии.

И сегодня, обеспечивая надежное функционирование энергетического комплекса, стабильность и качество энергоснабжения, вы вносите весомый вклад в реализацию инициированных Президентом России В.В. Путиным национальных проектов, способствуете повышению качества жизни людей в Самарской области.

Надежная энергетическая система – это основа для оборонно-промышленного комплекса, крепкий тыл, обеспечивающий достижение целей специальной военной операции. Признателен предприятиям и сотрудникам отрасли за поддержку наших защитников Отечества и их семей.

Особую благодарность выражаю ветеранам энергетики, опыт и знания которых востребованы новым поколением специалистов.

Уважаемые друзья! Уверен, ваши ответственность и профессионализм и в дальнейшем позволят успешно решать самые сложные и масштабные государственные задачи.

Желаю вам трудовых успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор

Самарской области В.А.Федорищев