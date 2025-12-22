Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Эксперт оценила падение цен на масло
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области

114
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Вот уже более 90 лет региональная энергосистема, имеющая богатую историю и славные традиции, работает на благо жителей Самарской области. Усилиями энергетиков, создававших Жигулевскую ГЭС, теплоэлектроцентрали и другие важнейшие энергообъекты, был заложен прочный фундамент для развития промышленности и экономики нашей губернии.
И сегодня, обеспечивая надежное функционирование энергетического комплекса, стабильность и качество энергоснабжения, вы вносите весомый вклад в реализацию инициированных Президентом России В.В. Путиным национальных проектов, способствуете повышению качества жизни людей в Самарской области.
Надежная энергетическая система – это основа для оборонно-промышленного комплекса, крепкий тыл, обеспечивающий достижение целей специальной военной операции. Признателен предприятиям и сотрудникам отрасли за поддержку наших защитников Отечества и их семей.
Особую благодарность выражаю ветеранам энергетики, опыт и знания которых востребованы новым поколением специалистов.
Уважаемые друзья! Уверен, ваши ответственность и профессионализм и в дальнейшем позволят успешно решать самые сложные и масштабные государственные задачи.
Желаю вам трудовых успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор
Самарской области В.А.Федорищев

