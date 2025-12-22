Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье

Один из многоквартирных домов г. Самары был признан аварийным и подлежащим сносу. Супругам, проживающим в одной из его квартир по договору социального найма, было выделено другое благоустроенное жилое помещение. Теперь их ждала новая квартира с общей площадью почти в два раза превышающей прежнюю. Однако, несмотря на то, что места для жизни после переезда было бы больше, супруги покидать старую жилплощадь не захотели. В результате дело дошло до суда.

В отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары были возбуждены исполнительные производства о переселении семьи из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру. Судебные приставы вручили должникам постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредили о последствиях неисполнения судебного решения.

Несмотря на полученные предупреждения, супруги всё же не спешили освобождать старую квартиру. В результате сотрудником Службы в отношении каждого были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера побудила семью всё же исполнить судебного решение и переехать из аварийного дома в новое благоустроенное жилье. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.