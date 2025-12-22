Я нашел ошибку
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье

215
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье

Один из многоквартирных домов г. Самары был признан аварийным и подлежащим сносу. Супругам, проживающим в одной из его квартир по договору социального найма, было выделено другое благоустроенное жилое помещение. Теперь их ждала новая квартира с общей площадью почти в два раза превышающей прежнюю. Однако, несмотря на то, что места для жизни после переезда было бы больше, супруги покидать старую жилплощадь не захотели. В результате дело дошло до суда.
В отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары были возбуждены исполнительные производства о переселении семьи из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру. Судебные приставы вручили должникам постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредили о последствиях неисполнения судебного решения.
Несмотря на полученные предупреждения, супруги всё же не спешили освобождать старую квартиру. В результате сотрудником Службы в отношении каждого были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Данная мера побудила семью всё же исполнить судебного решение и переехать из аварийного дома в новое благоустроенное жилье. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

В аэропорту Курумоч провели проверку на долги
19 декабря 2025, 12:00
В аэропорту Курумоч провели проверку на долги
Сотрудники Службы рассказали гостям и жителям областной столицы не только о работе сервисов Федеральной службы судебных приставов, но и о важности оплачивать... Общество
432
Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося
19 декабря 2025, 11:30
Житель Самарской области заплатить 250 тысяч за убитого лося
Факт совершения противоправных действий был выявлен инспекторами Комитета охоты и рыболовства. Происшествия
437
В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус
17 декабря 2025, 10:42
В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус
Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, выбрав неправильный скоростной режим, и спровоцировал аварию. Происшествия
474
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
164
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
215
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
220
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
219
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
211
