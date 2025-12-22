В Самарскую область нагрянут морозы до -24°C

В Приволжском УГМС сообщили, что к среде в Самарскую область придут 20-градусные морозы. В ночные часы столбик термометра опустится до 24°C.

В понедельник, 22 декабря, в Самаре облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха 0…-2 °С, местами гололедица.

В ночь на 23 декабря в регионе прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем -4…+1 °C.

В среду, 24 декабря, в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями, возможны небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -19…-24 °C, в дневные -16…-21 °C.