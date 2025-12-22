Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
В Тольятти подвели итоги регионального конкурса лучших практик трудоустройства студентов

В Тольятти в Региональном центре трудовых ресурсов (ЦОПП) состоялось торжественное подведение итогов регионального конкурса лучших практик трудоустройства студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций Самарской области. Мероприятие объединило представителей образовательных организаций и ведущих предприятий области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, охватывающей все уровни: от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях – важнейшее направление работы областного Правительства.

Оценивая общие успехи региона в работе по трудоустройству обучающихся и выпускников, заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова, констатировала высокие общие показатели и обозначила вектор для развития: «В Самарской области уровень занятости выпускников превышает 96% — это один из лучших показателей в стране. Однако наша главная задача — чтобы выпускники трудоустраивались именно по полученной специальности».
О том, как достичь этой цели, и что движет работодателями, участвующими в таких партнёрствах, рассказала директор Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) Евгения Галкина: «Работодатели хотят закрепить студентов у себя на предприятии. Мне кажется, это самый важный трек, который достигается реализацией дуального и целевого обучения. Эти практики представляют особую ценность и мотивируют ребят к трудоустройству».

На конкурс было представлено 21 портфолио от профессиональных образовательных организаций, каждое из которых содержало комплексный кейс взаимодействия с предприятиями-партнерами. Всего в рамках конкурса было аккумулировано взаимодействие с 17 ведущими предприятиями региона, что создало значительную базу успешного регионального опыта.

Победителями конкурса стали:
1 место – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова (партнёр — АО «РКЦ «Прогресс»);
2 место – Тольяттинский химико-технологический колледж (партнёр — ПАО «Куйбышевазот»);
3 место – Сызранский политехнический колледж (партнёр — АО «Тяжмаш»).
Ключевым итогом мероприятия стало не только определение лучших практик, но и создание устойчивой платформы для взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями. Участники получили возможность обменяться опытом, установить новые контакты и наметить пути дальнейшего сотрудничества, что в конечном итоге способствует укреплению системы подготовки кадров в Самарской области и повышению эффективности трудоустройства выпускников.

Фото: Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП)

