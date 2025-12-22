В Тольятти подвели итоги регионального конкурса лучших практик трудоустройства студентов

В Тольятти в Региональном центре трудовых ресурсов (ЦОПП) состоялось торжественное подведение итогов регионального конкурса лучших практик трудоустройства студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций Самарской области. Мероприятие объединило представителей образовательных организаций и ведущих предприятий области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, охватывающей все уровни: от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях – важнейшее направление работы областного Правительства.

Оценивая общие успехи региона в работе по трудоустройству обучающихся и выпускников, заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова, констатировала высокие общие показатели и обозначила вектор для развития: «В Самарской области уровень занятости выпускников превышает 96% — это один из лучших показателей в стране. Однако наша главная задача — чтобы выпускники трудоустраивались именно по полученной специальности».

О том, как достичь этой цели, и что движет работодателями, участвующими в таких партнёрствах, рассказала директор Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) Евгения Галкина: «Работодатели хотят закрепить студентов у себя на предприятии. Мне кажется, это самый важный трек, который достигается реализацией дуального и целевого обучения. Эти практики представляют особую ценность и мотивируют ребят к трудоустройству».

На конкурс было представлено 21 портфолио от профессиональных образовательных организаций, каждое из которых содержало комплексный кейс взаимодействия с предприятиями-партнерами. Всего в рамках конкурса было аккумулировано взаимодействие с 17 ведущими предприятиями региона, что создало значительную базу успешного регионального опыта.

Победителями конкурса стали:

1 место – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова (партнёр — АО «РКЦ «Прогресс»);

2 место – Тольяттинский химико-технологический колледж (партнёр — ПАО «Куйбышевазот»);

3 место – Сызранский политехнический колледж (партнёр — АО «Тяжмаш»).

Ключевым итогом мероприятия стало не только определение лучших практик, но и создание устойчивой платформы для взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями. Участники получили возможность обменяться опытом, установить новые контакты и наметить пути дальнейшего сотрудничества, что в конечном итоге способствует укреплению системы подготовки кадров в Самарской области и повышению эффективности трудоустройства выпускников.

Фото: Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП)