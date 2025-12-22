Жители Самарской области всё чаще сталкиваются с высокой стоимостью рыбы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Жители Самарской области всё чаще сталкиваются с высокой стоимостью рыбы

156
Жители Самарской области всё чаще сталкиваются с высокой стоимостью рыбы

Жители Самарской области всё чаще сталкиваются с высокой стоимостью рыбы и рыбной продукции. Проблема стала настолько острой, что её озвучили во время прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Самара-АиФ.

В ответ глава государства признал, что «рыбы на столах граждан не хватает», и обозначил ключевые направления работы: «Нужно улучшить логистику, улучшить транспортные возможности». Эти меры, по мнению экспертов, должны в перспективе стабилизировать ситуацию.

Официальная статистика,однако, демонстрирует иное. По данным Самарастата, в середине декабря цена на мороженную неразделанную рыбу снизилась на 0,2% и составила в среднем 287 рублей за килограмм.

Ценники в сетевых магазинах Самары рассказывают другую историю,ближе к жалобам горожан. Стоимость популярного продукта – филе минтая – варьируется от 230 до 500 рублей за килограмм в зависимости от производителя и магазина. Ломтик слабосолёной форели обходится покупателям в 210 рублей и более за 100 грамм.

Экономисты объясняют этот разрыв между официальной статистикой и реальностью несколькими факторами:

  1. Логистика и сезонность: Рост транспортных расходов и сложности с поставками особенно влияют на цены в удалённых от морей регионах, к которым относится Самара.
  2. Разный ассортимент: статистика усредняет цены, в то время как потребители чаще покупают более дорогие и удобные продукты – филе, слабосолёную или копчёную рыбу.
  3. Спрос перед праздниками: традиционное увеличение покупок рыбы к новогоднему столу также способствует росту цен.

Таким образом, несмотря на умеренные данные официальной статистики, многие самарцы на собственном опыте ощущают, что позволить себе качественную рыбу становится сложнее. Ожидается, что меры по улучшению логистики, озвученные президентом, смогут повлиять на ситуацию, но вряд ли в краткосрочной перспективе.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
164
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
215
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
220
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
219
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
211
Весь список