Жители Самарской области всё чаще сталкиваются с высокой стоимостью рыбы и рыбной продукции. Проблема стала настолько острой, что её озвучили во время прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Самара-АиФ.

В ответ глава государства признал, что «рыбы на столах граждан не хватает», и обозначил ключевые направления работы: «Нужно улучшить логистику, улучшить транспортные возможности». Эти меры, по мнению экспертов, должны в перспективе стабилизировать ситуацию.



Официальная статистика,однако, демонстрирует иное. По данным Самарастата, в середине декабря цена на мороженную неразделанную рыбу снизилась на 0,2% и составила в среднем 287 рублей за килограмм.



Ценники в сетевых магазинах Самары рассказывают другую историю,ближе к жалобам горожан. Стоимость популярного продукта – филе минтая – варьируется от 230 до 500 рублей за килограмм в зависимости от производителя и магазина. Ломтик слабосолёной форели обходится покупателям в 210 рублей и более за 100 грамм.



Экономисты объясняют этот разрыв между официальной статистикой и реальностью несколькими факторами:

Логистика и сезонность: Рост транспортных расходов и сложности с поставками особенно влияют на цены в удалённых от морей регионах, к которым относится Самара. Разный ассортимент: статистика усредняет цены, в то время как потребители чаще покупают более дорогие и удобные продукты – филе, слабосолёную или копчёную рыбу. Спрос перед праздниками: традиционное увеличение покупок рыбы к новогоднему столу также способствует росту цен.

Таким образом, несмотря на умеренные данные официальной статистики, многие самарцы на собственном опыте ощущают, что позволить себе качественную рыбу становится сложнее. Ожидается, что меры по улучшению логистики, озвученные президентом, смогут повлиять на ситуацию, но вряд ли в краткосрочной перспективе.