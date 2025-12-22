Самарская платформа вошла в тройку лучших разработок Национальной премии «Безопасный город»

На площадке «МосХаб Сколково» состоялся VI Форум «Умный город – Безопасная среда», в котором приняли участие крупнейшие российские компании-интеграторы и разработчики, реализующие проекты «Безопасный город», центры управления, видеонаблюдение и ИИ, телеком-инфраструктуру, защищённые сети, пожарную и экологическую безопасность. В мероприятии приняла участие Самарская делегация, возглавил ее врио заместителя председателя Правительства – министра цифрового развития Самарской области Павел Гокин. В рамках Форума состоялась церемония вручения I Национальной Премии «Безопасный город» – федеральное признание лучших региональных и муниципальных практик. Всего в Оргкомитет поступило более 300 заявок из 54 регионов России.

Финалистом премии в номинации «Интеллектуальное видеонаблюдение» стала сервисная платформа АПК «Безопасный город» Самарской области, заняв почетное третье место.

«Мы очень гордимся полученной наградой. Для нас важно, что нашу платформу оценили по достоинству – это не только признание труда команды, но и мощный импульс для дальнейшего развития. Полученная оценка авторитетного жюри - объективный индикатор качества наших решений и подтверждение правильности выбранного вектора развития, - говорит директор ГБУ СО «Безопасный регион» Александр Чубов. – Участие в мероприятии, где собрались коллеги со всей страны, анализ собственных результатов через призму критериев премии и новые знания, которые мы получили, знакомясь с достижениями в области развития АПК «Безопасный город» в разных субъектах Российской Федерации, помогли нам определить точки дальнейшего роста».

Форум «Умный город – Безопасная среда» является ключевой площадкой для обсуждения развития российских городов. Национальная Премия «Безопасный город» учреждена для признания вклада регионов в развитие систем АПК «Безопасный город», систем вызова экстренных служб и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: Министерство цифрового развития и связи Самарской области.